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Carrelli Coop gettati in mare a Castiglioncello: recuperati dai volontari

Castiglioncello

31 Marzo 2026

Carrelli Coop gettati in mare a Castiglioncello: recuperati dai volontari

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 31 marzo 2026

Recuperati due carrelli del supermercato Coop che erano stati gettati in mare, all’interno dell’ex vecchio porticciolo che, arrivando da Rosignano e procedendo verso Castiglioncello, si trova sulla curva della passeggiata (zona Pungenti) poco prima del Parco Uzielli. Ad effettuare il recupero sono stati i volontari del CASM che hanno utilizzato un rampino per poterli tirare su dall’acqua. A quanto risulta anche un altro carrello è stato gettato in mare nei pressi un bagno della zona: sarà recuperato prima possibile.

La presenza dei due carrelli in acciaio (sicuramente in acqua già da alcuni giorni) è stata segnalata ai Carabinieri che hanno avvisato l’Ufficio locale marittimo di Castiglioncello della Guardia Costiera. Il comandante Vincenzo Ferraro si è messo subito in contatto con l’Ufficio ambiente del Comune di Rosignano Marittimo e con il responsabile Leonardo Garro. È stato così deciso di attivare i volontari del CASM che nel pomeriggio di lunedì 30 marzo 2026 hanno provveduto a recuperare i due carrelli sicuramente spinti in mare durante una bravata notturna.