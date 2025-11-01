Home

1 Novembre 2025

Carta dedicata a te, le informazioni utili

Livorno, 1 novembre 2025 Carta dedicata a te, le informazioni utili

È stata pubblicata sulla Rete civica, all’indirizzo https://comune.livorno.it/it/ documenti_pubblici/ documentazione-carta-dedicata- a-te , la lista dei beneficiari della Carta dedicata a te, la misura di sostegno al reddito per famiglie con indicatore ISEE non superiore ai 15mila euro. Nell’elenco sono visibili le ultime otto cifre del codice fiscale del dichiarante dell’ISEE e le ultime sette cifre del protocollo DSU.

Inoltre, collegandosi al link https://www.comune. livorno.it/it/servizi/carta- dedicata-a-te è possibile, loggandosi con SPID, entrare sul portale della Carta Dedicata a Te per verificare la propria presenza nella lista ed eventualmente scaricare la lettera con la quale, presentandosi presso qualsiasi Ufficio Postale con documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria, si potrà ritirare la carta.

Per i cittadini già beneficiari nel 2024 e confermati anche per l’anno 2025, l’importo verrà accreditato direttamente sulla vecchia carta; in caso di smarrimento, un duplicato della stessa potrà essere ritirato presso gli Uffici Postali presentando denuncia di smarrimento.

Nei prossimi giorni, inoltre, la stessa lettera scaricabile dal portale sarà consegnata via posta ordinaria a tutti i beneficiari.

Si raccomanda, a tale proposito, di assicurarsi che sulla cassetta postale e sul campanello siano bene evidenziati nome e cognome del titolare dell’ISEE.

Si comunica anche che ogni lunedì e venerdì, in orario 9-13, è possibile recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP del Comune di Livorno dove è attivo uno sportello informativo riservato alla Carta Dedicata a Te. I cittadini possono prendere il numero all’eliminacode per il servizio denominato ” servizi sociali” e attendere la chiamata da parte dello sportello dedicato

Si avvisa che il Comune non è in grado di motivare l’eventuale esclusione dei cittadini dal beneficio, in quanto l’elenco è stato generato da INPS in base alle dichiarazioni ISEE, e non appunto dal Comune.

Si ricorda infine, per non incorrere nella decadenza del beneficio, di fare attenzione alle seguenti scadenze: primo utilizzo della carta entro e non oltre il 16 dicembre 2025, ed intero utilizzo della somma accreditata di € 500,00 entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Marginalità e Famiglia al numero 0586-824204.

