13 Luglio 2023

Livorno 13 luglio 2023 – Carte di credito rubate da un camper e auto danneggiate: 29enne nei guai

I carabinieri della Compagnia di Livorno Centro sono intervenuti in via della Maddalena a seguito di numerose telefonate di cittadini che segnalavano un uomo in forte stato di agitazione il quale, senza apparente motivo, colpiva indistintamente con calci e pugni autovetture e motoveicoli in sosta, ribaltando alcuni di questi.

I militari dell’Arma, prontamente intervenuti, hanno dapprima calmato il giovane, un 29enne di origini marocchine già noto alle forze dell’ordine, e successivamente sottoposto a perquisizione rinvenendo diversi oggetti, tra cui carte di pagamento non intestate a lui, di cui non sapeva giustificare la provenienza.

Ulteriori accertamenti dei carabinieri hanno consentito di appurare che gli oggetti provenivano da un camper di una famiglia di turisti in vacanza a Livorno, parcheggiato ad Antignano.

La refurtiva, tra cui diverse carte di credito ed oggetti di elettronica, restituita ai legittimi proprietari e per il 29enne: denuncia penale per danneggiamenti e ricettazione.

