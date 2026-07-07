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Cronaca

Carte di identità cartacee, ridefiniti i termini di validità: per che cosa sono ancora valide e per cosa no

Cronaca

7 Luglio 2026

Carte di identità cartacee, ridefiniti i termini di validità: per che cosa sono ancora valide e per cosa no

Livorno, 7 luglio 2026 Carte di identità cartacee, ridefiniti i termini di validità: per che cosa sono ancora valide e per cosa no

Come preannunciato nelle scorse settimane, è stato pubblicato il Decreto Legge 26 giugno 2026, n. 108 che, all’art. 11, ridefinisce i termini di validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente destinate alla totale cessazione entro il 3 agosto 2026, introducendo un regime transitorio differenziato per ambiti e prevedendo l’introduzione di un documento cartaceo provvisorio.

Di seguito le disposizioni.

Validità nei rapporti contrattuali in essere

Per i contratti, sia pubblici che privati, stipulati entro il 3 agosto 2026 in cui le parti siano state identificate tramite carta d’identità cartacea, il documento mantiene la propria validità fino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, limitatamente agli adempimenti legati a quel preciso rapporto contrattuale.

Utilizzo generale sul territorio nazionale (fino al 31 gennaio 2027)

Nell’attesa del rilascio della CIE (Carta d’Identità Elettronica), i documenti cartacei non scaduti possono essere utilizzati in Italia fino al 31 gennaio 2027 esclusivamente per: l’esercizio di diritti fondamentali; l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati che erogano pubblici servizi; per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.

Rilascio documento di identità provvisorio (fino al 31 dicembre 2027)

I Comuni sono sempre in attesa della circolare ministeriale contenente indicazioni operative su tempi e modalità per il rilascio, fino al 31 dicembre 2027, di un documento di identità provvisorio , previsto solo nei casi di urgenza, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, avente validità non superiore a sei mesi e non rinnovabile; il documento d’identità provvisorio (da riconsegnare allo sportello al momento del ritiro della CIE) sarà rilasciato su supporto cartaceo e sarà valido per l’espatrio. Tuttavia, tale documento potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel loro territorio; quindi, per pianificare un viaggio all’estero, si raccomanda di dotarsi della CIE o del Passaporto.

Per richiedere la CIE : https://www.comune.livorno.it/it/servizi/3956

ATTENZIONE: Chi ha già fissato un appuntamento per il rilascio della CIE e, a seguito delle nuove disposizioni governative, preferisca rinviare l’emissione e mantenere temporaneamente la carta d’identità cartacea, è pregato di annullare la prenotazione per dare maggiori possibilità di accesso al servizio agli altri utenti.