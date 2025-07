Home

Cronaca

Cartelle cliniche e punti farmaceutici di comunità, da oggi entra in vigore l’orario estivo

Cronaca

1 Luglio 2025

Cartelle cliniche e punti farmaceutici di comunità, da oggi entra in vigore l’orario estivo

Livorno 1 luglio 2025 Cartelle cliniche e punti farmaceutici di comunità, da oggi entra in vigore l’orario estivo

Ricordiamo ai nostri lettori che da oggi per i servizi Usl di ritiro cartelle cliniche e per i Punti Farmaceutici di continuità entra in vigore l’orario estivo

Nel periodo estivo (1° luglio – 15 settembre) cambiano gli orari di apertura di alcuni dei Punti Farmaceutici di Continuità. In particolare le sedi ospedaliere di Massa, Versilia, Lucca, Pontedera, Cisanello e Livorno resteranno aperte dal lunedì al venerdì in orario 8.30 – 16.00 e il sabato dalle 9 alle 14.

Rimangono invariati gli orari delle altre sedi: dal lunedì al venerdì 9-14 con chiusura al sabato.

Sempre a partire daoggi, martedì 1° luglio lo sportello per la richiesta delle cartelle cliniche dell’ospedale di Livorno sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-12. Il tradizionale orario di apertura dalle 9 alle 14 riprenderà da lunedì 18 agosto.

Con l’occasione ricordiamo che la cartella clinica può essere richiesta:

– agli sportelli “Cartelle cliniche” presenti negli ospedali presentando il modulo di richiesta (scaricabile sul sito aziendale all’indirizzo: https://www.uslnordovest. toscana.it/modulistica/3781- richiesta-cartella-clinica) compilato, avere con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di copia. In caso di persona delegata è necessario avere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l’atto di notorietà in carta semplice, documento del delegato e copia del documento del titolare dei dati.

– tramite posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo direzione.uslnordovest@ postacert.toscana.it, allegando il modulo di richiesta (scaricabile sul sito aziendale all’indirizzo: https://www.uslnordovest. toscana.it/modulistica/3781- richiesta-cartella-clinica) compilato con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di copia. In caso di persona delegata è necessario avere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l’atto di notorietà in carta semplice, documento del delegato e copia del documento del titolare dei dati.

Il costo di una copia della cartella clinica è di:

– euro 20 per ogni copia di cartella clinica fino a 200 pagine;

– euro 40 per ogni copia di cartella clinica superiore a 200 pagine e fino a 500;

– euro 50 per ogni copia di cartella clinica superiore a 500 pagine;

– euro 5 per ogni copia di Verbale/Referto di Pronto Soccorso e di OBI di PS;

Nel caso il cittadino richieda un invio della cartella clinica al proprio domicilio, a tali tariffe, si aggiungono i costi di spedizione postale.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.uslnordovest. toscana.it/come-fare-per/49- richiedere-la-cartella-clinica

Cartelle cliniche e punti farmaceutici di comunità, da oggi entra in vigore l’orario estivo