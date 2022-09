Home

Cartoline di Livorno, vedute di via Enriques

7 Settembre 2022

Cartoline di Livorno, vedute di via Enriques

Livorno 7 settembre 2022 – Cartoline di Livorno, vedute di via Enriques

Le immagini inviate dal nostro lettore tornano a mettere in evidenza la realtà di quella via ormai usata da anni come discarica. Tra le foto anche alcune artistiche che mettono in risalto il degrado anche un camion abbandonato con al suo interno il cassone colmo di rifiuti

