13 Novembre 2024

Livorno 13 novembre 2024 Cartongesso e guaine isolanti abbandonate al parcheggio di via dei Pelaghi



Discarica abusiva al parcheggio tra via di Sicilia e via dei Pelaghi: un problema ricorrente a Livorno

A Livorno, il parcheggio situato tra la rotatoria di via di Sicilia e via dei Pelaghi, confinante con la ferrovia, torna sotto i riflettori per l’annoso problema dell’abbandono di rifiuti. Non è la prima volta che questa area diventa una vera e propria discarica a cielo aperto, dove vengono accumulati rifiuti di varia natura, trasformando lo spazio in una fonte di degrado urbano e ambientale.

In passato, l’area era già stata oggetto di pulizie straordinarie, coordinate dall’azienda Aamps, per rimuovere i cumuli di spazzatura. Tuttavia, nonostante gli interventi, il fenomeno sembra persistere, dimostrando la necessità di un’azione più incisiva e di una maggiore consapevolezza civica.

Attualmente, tra i rifiuti abbandonati nel parcheggio, si trovano grandi sacchi bianchi di tipo industriale, contenenti pezzi di cartongesso frantumato. A peggiorare la situazione, tra i sacchi emergono anche rotoli di guaina isolante bituminosa, materiale pericoloso per l’ambiente per la sua lenta degradabilità e il potenziale rilascio di sostanze nocive.

Questa condizione rappresenta un rischio non solo per il decoro della città, ma anche per la salute pubblica e l’ecosistema locale. È essenziale un intervento rapido per la bonifica dell’area e l’implementazione di misure preventive che impediscano nuovi episodi di abbandono. Il problema delle discariche abusive a Livorno richiede un impegno congiunto tra autorità, aziende di gestione rifiuti e cittadini per garantire un ambiente più sano e rispettoso.