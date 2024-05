Home

17 Maggio 2024

Intervento congiunto della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente in località Romito

Livorno 17 maggio 2024 – Cartongesso nel cassonetto sul Romito: colto sul fatto e multato

Ha pensato “bene” di disfarsi dei rifiuti prodotti da una lavorazione edile, soprattutto cartongesso, collocandoli all’interno di un cassonetto. Non ha però fatto i conti con la Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente e, soprattutto, con un cittadino accorto che ha visto l’accaduto ed ha prontamente avvisato gli agenti attivando l’immediato controllo.

L’indagine è partita questa mattina in località Romito in prossimità dei contenitori stradali a disposizione delle utenze che frequentano l’area a mare e si è subito risaliti all’autore dell’errato conferimento: si tratta di una ditta che è stata sanzionata ma anche immediatamente rintracciata ed intimata ad avviare i rifiuti allo smaltimento regolamentato con la successiva produzione della relativa ricevuta.

Si ricorda che il cartongesso è classificato come un rifiuto speciale non pericoloso e deve obbligatoriamente essere smaltito dalle aziende autorizzate (non si può portare ai Centri di Raccolta).

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.