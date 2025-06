Home

Cronaca

Cartoni, manga e costumi: il Livorno Play Comics conquista grandi e piccoli

Cronaca

9 Giugno 2025

Cartoni, manga e costumi: il Livorno Play Comics conquista grandi e piccoli

Livorno 9 giugno 2025 Cartoni, manga e costumi: il Livorno Play Comics conquista grandi e piccoli

Colori, eroi e fantasia: ieri alla Fortezza Vecchia il Livorno Play Comics ha incantato tutti

Una domenica da ricordare, tra fumetti, cartoni animati, videogiochi e una marea di personaggi fantastici. Ieri, nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia, si è svolto il Livorno Play Comics, il festival dedicato alla cultura pop, agli anime, ai manga, ai giochi e naturalmente… al mondo cosplay.

Dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, la Fortezza si è trasformata in un regno dell’immaginazione, dove grandi e piccoli hanno potuto partecipare a workshop, laboratori creativi e incontrare ospiti speciali come il disegnatore lucchese Bigo (David Bigotti) e la celebre cosplayer Desy Perri, entrambi protagonisti di momenti molto apprezzati dal pubblico.

Tra le attività più amate della giornata, i momenti cosplay hanno portato colore ed entusiasmo, grazie alla partecipazione di appassionati in costume che hanno dato vita ai loro personaggi preferiti, tra scatti fotografici, sfilate e incontri tra fan. Dai guerrieri di anime giapponesi ai protagonisti di videogame, ogni angolo della Fortezza raccontava una storia diversa.

A chiudere in bellezza la giornata, il concerto serale degli StereoComics, la band specializzata in sigle dei cartoni animati, che ha fatto cantare e ballare il pubblico tra ricordi d’infanzia e travestimenti spettacolari. Durante il live, un momento poetico ha incantato i presenti: “Anime e Haiku, incanto giapponese”, un omaggio all’arte e alla sensibilità del Sol Levante, pensato per toccare le corde più delicate degli spettatori.

L’ingresso gratuito ha favorito un’affluenza viva e partecipe, rendendo il Play Comics non solo un successo organizzativo, ma anche un’occasione per vivere Livorno in una veste creativa e spensierata.

Per chi non è riuscito a venire, ecco alcuni scatti dei cospleyer presenti

Cartoni, manga e costumi: il Livorno Play Comics conquista grandi e piccoli