5 Aprile 2024

“Caruso fisicamente bloccato in aula dall’opposizione di destra”, Gazzetti esprime solidarietà e vicinanza e condanna il gesto

Livorno 5 aprile 2024 – Caruso fisicamente bloccato in aula dall’opposizione di destra, Gazzetti esprime solidarietà e vicinanza e condanna il gesto

Gazzetti (Pd): “Solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Comunale. Quello che è accaduto va contro la tradizione democratica della comunità labronica e toscana”

“Voglio esprimere massima vicinanza e solidarietà al Presidente del Consiglio Comunale di Livorno Pietro Caruso che durante la sessione dedicata alle controdeduzioni alle osservazioni al piano operativo comunale, come riporta e denuncia in un post il PD di Livorno, è stato bloccato fisicamente dalle opposizioni di destra, impedendogli di svolgere le proprie funzioni democratiche.

A lui va il mio abbraccio e la gratitudine per il modo con il quale ha sempre svolto la sua funzione.

Quello che è accaduto va contro ogni tradizione democratica della comunità labronica e toscana e come tale non può essere tollerato in nessuna maniera”, ha commentato Francesco Gazzetti, componente della segreteria del PD Toscana.