Caruso, vice presidente della Provincia di Livorno incontra il sottosegretario Bergamini

25 Giugno 2021

Il vice presidente Caruso ha ricevuto la sottosegretario Bergamini

Livorno 25 giugno 2021

Il vice presidente Pietro Caruso ha ricevuto oggi, a Palazzo Granducale, la sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, in visita istituzionale a Livorno.

Ad accogliere la sottosegretario è stato il comandante della Polizia provinciale Maurizio Trusendi.

All’incontro erano presenti le esponenti di Forza Italia Elisa Amato, Chiara Tenerini e Roberta Naldini.

Nel corso del colloquio il vice presidente Caruso ha illustrato le principali problematiche del territorio, in particolare il problema delle infrastrutture, sottolineando le difficoltà legate al mancato completamento dell’Autostrada Tirrenica, per la quale non sono previsti finanziamenti nel PNRR, così come, al momento, non sono inseriti nel documento altri importanti progetti infrastrutturali per il territorio della costa toscana.

Caruso ha, poi, evidenziato la necessità di completare il percorso di revisione della riforma delle Province e del Testo Unico degli Enti locali.

“Occorre superare le criticità legate alle risorse ma soprattutto è necessario modificare l’attuale sistema elettorale delle Province che sta creando notevoli difficoltà non solo nella gestione di questi delicati processi ma soprattutto nel lavoro quotidiano degli amministratori eletti”.

Il sottosegretario Bergamini, ha espresso interesse sulle questioni sollevate, annunciando la volontà di portare quanto prima la questione delle Province all’attenzione del Consiglio dei Ministri.

