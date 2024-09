Home

Politica

Casa, bisogno primario della popolazione; problema essenziale per le fasce deboli. Se ne parla alla Festa de l’Unità

Politica

18 Settembre 2024

Casa, bisogno primario della popolazione; problema essenziale per le fasce deboli. Se ne parla alla Festa de l’Unità

Livorno 18 settembre 2024 – Casa, bisogno primario della popolazione; problema essenziale per le fasce deboli. Se ne parla alla Festa de l’Unità

Oggi alle ore 17:30, presso il Circolo Arci Divo Demi , Via Garibaldi 14 Livorno si tiene l’evento “ La domanda sociale di casa . La proposta delle istituzioni“ appartenente al ciclo “Insieme per l’alternativa democratica, organizzato dal PD livornese nell’ambito della Festa de l’Unità diffusa.

Ne discutono, in un dialogo con il pubblico, Serena Spinelli, Assessora all’Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Toscana; Silvia Viviani, Assessora alle Politiche Urbanistiche del Comune di Livorno; Andrea Raspanti, Assessore alla Casa del Comune di Livorno; Marcello Canovaro, Presidente di Casalp; Cristina Lucetti, Presidente Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Livorno. Introduce Giorgio Pacini, Vicepresidente Commissione Consiliare Bilancio del Comune di Livorno .

Al centro il tema della casa, bisogno primario della popolazione; problema essenziale per le fasce deboli della popolazione ma anche per le fasce medie colpite dalle attuali difficoltà economiche legate, in particolare, alla precarietà del lavoro e ai bassi salari.

La conseguenza è che la domanda sociale di casa è in crescita mentre il Governo brilla per la sua assenza in questo settore tanto delicato. Nessun impegno del governo per la creazione di un grande mercato flessibile dell’affitto, esistente in molti paesi europei, nessun impegno particolare nell’Erp, taglio delle risorse e accanimento contro i ceti deboli.

La Regione Toscana, il Comune di Livorno, Casalp, resi più poveri di di risorse dai tagli governativi, mantengono il loro impegno utilizzando al meglio tutto gli strumenti possibili, dalla spesa sociale, alle strategie urbanistiche, alle strategie gestionali per dare tutto il supporto possibile al diritto all’abitare in una logica di equità e coesione sociale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il programma della Festa de L’Unità 2024 https://bit.ly/2024_FDU_LI o sul sito www.pdlivorno.it, sezione notizie > UC Livorno e seguire i nostri social media Facebook: partitodemocratico.li ed Instagram: pd_livorno.

Casa, bisogno primario della popolazione; problema essenziale per le fasce deboli. Se ne parla alla Festa de l’Unità