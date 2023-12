Home

17 Dicembre 2023

Livorno 17 dicembre 2023 – Casa dei rider, la soddisfazione dei giovani democratici Livorno

Matteo Anglano, resp. tavolo Lavoro GD Livorno e Bernardo Taddei, segretario GD Livorno commentano così l’iniziativa dell’istituzione di una Casa dei Rider presso il circolo Arci Salviano

“Accogliamo con molto piacere l’iniziativa di Arci e Nidil-CGIL, che apprendiamo attraverso i

mezzi stampa di ieri. Finalmente verrà dato uno spazio esclusivo ai rider livornesi all’interno

del circolo Arci di Salviano, dove potranno ripararsi da intemperie, riposarsi tra le varie

consegne, ricaricare i telefoni e utilizzare i servizi igienici, trovando pure un possibile luogo

aggregativo in cui stare.

Questo servizio sarà inizialmente garantito per due volte a settimana, martedì e giovedì, a partire dall’anno prossimo.

Come giovani democratici ci siamo occupati dell’argomento portando in consiglio comunale

una mozione, che é stata approvata all’unanimità a fine maggio e che pone l’attenzione

proprio sull’esigenza dei fattorini di avere degli spazi aggregativi e di ristoro.

Nella mozione si chiedeva un impegno verso la giunta per la realizzazione di alcuni spazi sul

suolo comunale. Questi luoghi che si andranno a creare dovranno essere messi in rete con

quelli nati spontaneamente, come l’esempio del circolo ARCI di Salviano.

Una sinergia tra pubblico e privato, senza scopi di lucro, permetterebbe di garantire un

servizio pure nelle realtà frequentate dai rider dove non sarebbe possibile costruire delle

strutture.

Il principale impegno, derivante dalla mozione, di cui si occuperà adesso la giunta e da

assicurare in tempi equi e certi, è dare a questi lavoratori dei servizi fondamentali.

