Casa della Salute a Rosignano, FdI: “Siamo alle comiche, la sinistra attacca se stessa”

6 Aprile 2023

Rosignano (Livorno) 65 aprile 2023

“Fratelli d’Italia: siamo alle comiche, la sinistra attacca se stessa.

Siamo alle comiche! Leggendo alcuni articoli pubblicati sulla stampa in questi giorni, il PD attacca l’ASL.

L’ASL risponde con investimenti da 11 milioni di euro per realizzare il nuovo progetto Casa Salute a Rosignano.

Persone che hanno lavorato per 40 anni dentro gli ospedali si accorgono adesso che c’è l’ospedale di Cecina e improvvisamente si svegliano, dopo decenni, attaccando (giustamente, ma con notevole ritardo) i responsabili di questo sfracello che sono il PD e l’ASL.

Sostengono, infatti, che non bisogna salvare solo l’ospedale di Cecina, ma bisogna avere una visione più ampia del problema e salvare tutti gli ospedali della Valle Etrusca.

La sanità Toscana, oggi, ha un deficit di mezzo miliardo di euro.

In vista delle prossime elezioni amministrative del 2024, le stesse forze politiche e persone, che hanno portano la Toscana a questi risultati, vogliono adesso dare lezioni di come si attua una buona e sana politica amministrativa della sanità pubblica e come si risolve il problema.

In latino, “persona” significava originariamente “maschera” e indicava i personaggi delle rappresentazioni teatrali di commedie, che normalmente recitavano, indossando appunto una maschera.

Il Direttivo di Fratelli d’Italia di Rosignano auspica che i cittadini di Rosignano abbiano memoria e sappiano riconoscere, al momento del voto, le maschere che hanno contribuito e portato in scena questo copione (sempre il solito per 40 anni) che ci ha portato a questi risultati”.

Direttivo Circolo Fratelli d’Italia Rosignano

