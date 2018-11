Home

16 novembre 2018

Casa della Salute: partono i lavori nella struttura di Via del Mare

LIVORNO, 16 novembre 2018 – Aprirà il primo dicembre il cantiere al centro socio sanitario Livorno Sud di Via del Mare ad Ardenza che lo trasformerà in una nuova e moderna Casa della Salute. La data è stata concordata con la ditta alla quale martedì scorso, 13 novembre, sono stati consegnati i lavori.

“Confidiamo che la ristrutturazione – dice Carlo Giustarini, direttore della zona distretto Livornese – possa concludersi in circa un anno e che nell’autunno prossimo, indicativamente nel mese di ottobre, sia possibile restituire alla cittadinanza una struttura completamente rinnovata che possa rispondere in maniera più moderna alle esigenze dei nostri utenti. Siamo spiacenti che l’avvio sia slittato di alcuni mesi, ma la necessità di affidare il lavoro ad un nuovo progettista dovuta ad una prematura scomparsa, ha inevitabilmente comportato un supplemento di tempo per permettere al nuovo professionista di verificare e certificare quanto fatto da altri”.

“Mi preme comunque ricordare che in questo periodo di chiusura – conclude Giustarini – i servizi forniti alla cittadinanza sono rimasti immutati dal punto di vista quantitativo, oltre che qualitativo, non essendoci alcuna contrazione dell’offerta. Le prestazioni erogate dal distretto di via del Mare sono state trasferite in via Impastato allungando l’orario di apertura e rafforzando la presenza del personale. Cambia, quindi, solamente il punto di fruizione del servizio con Salviano che diventa il riferimento temporaneo dei residenti nella parte sud della città. Al termine dei lavori saremo in grado di offrire alla città una struttura più adeguata e capace di rispondere in maniera moderna ai bisogni sanitari espressi dalla popolazione grazie anche alla presenza di nuovi servizi che presenteremo al momento dell’apertura”.

Per comodità ricordiamo gli orari dei principali servizi assicurati dal centro socio sanitario di Salviano :

– Attività amministrative (pagamenti ticket, prenotazioni, anagrafe assistiti, esenzioni)

Dal lunedì al venerdì 7.30-12.30

NOTA BENE: Si ricorda che esistono modalità alternative allo sportello per pagamenti (casse automatiche e totem), prenotazioni (CupTel 0586-22.33.33), anagrafe (totem, app Smart SST, sito Open Toscana)

– Prelievi ambulatoriali e consegna campioni biologici

Dal lunedì al venerdì 7.30-10.30 (su prenotazione)

– Prenotazioni prelievi ambulatoriali

Dal lunedì al venerdì 9.30-12.30

– Prenotazioni prelievi e prestazioni domiciliari

Dal lunedì al venerdì 11-12

– Ritiro risposte esami

Al Totem PuntoSì (con carta sanitaria attivata) in orario di apertura della struttura oppure con la app Smart SST

Al box accettazione prelievi della stanza 8 dal lunedì al venerdì 9.30-12.30

– Rilascio certificati di vaccinazione

Al Totem PuntoSì (con carta sanitaria attivata) in orario di apertura della struttura oppure con la app Smart SST

Alla stanza 4 il giovedì 11.45-12.30

ATTIVITÀ CONSULTORIALI

– Corso accompagnamento alla nascita : martedì e sabato 8.30-10.30

– Pap test ad accesso diretto : mercoledì 9-10.30

– Massaggio del bambino : lunedì 10.30-11.30