Collesalvetti

3 Ottobre 2023

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 3 ottobre 2023 – Casa della Salute Stagno, cresce l’offerta di prelievi e attività di sportello

Da oggi, martedì 3 ottobre cresce l’offerta sanitaria e amministrativa assicurata dalla Casa della Salute di Stagno.

In particolare, i prelievi di sangue passeranno da 2 a 3 sedute settimanali; alle aperture del martedì e del venerdì, si aggiungerà anche quella del mercoledì sempre nella fascia oraria 7,15 – 9.45 per un totale di 30 disponibilità in più.

Inoltre viene attivato lo sportello amministrativo nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. 15, con consegna di numeri all’utenza fino alle ore 12. 00, per tutte le attività legate alle prenotazioni Cup e alle esigenze di Anagrafe Assistiti (scelta o revoca del medico di famiglia o del pediatra ecc).

Cinzia Porrà, direttore della Zona Livornese spiega:

“Questo potenziamento delle attività a Stagno consenta di rispondere in maniera più appropriata alle mutate esigenze dell’utenza locale, così come rilevate sia dalla zona distretto sia dall’amministrazione del Comune di Collesalvetti, con l’obiettivo di rendere la sanità sempre più vicina al cittadino e ai suoi bisogni.

La nuova organizzazione partirà subito da domani, 3 ottobre, e sarà oggetto di monitoraggio per i primi due mesi, al fine di valutare l’introduzione di eventuali correttivi”.

