19 Agosto 2024

Livorno, 19 agosto 2024 – Casa dello spaccio a Livorno, 24enne trovato con un chilo di droga nell’abitazione

Arrestato in flagranza di reato un 24enne domiciliato in zona, con precedenti di polizia, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio tese a monitorare e contrastare i contesti e movimenti illeciti in genere; i carabinieri hanno fatto ingresso in un’abitazione di Livorno sulla quale si era concentrata la loro attenzione, per un sospetto via vai di persone.

Le indagini hanno confermato i sospetti; infatti fatto ingresso nell’abitazione del 24enne, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare approfondita che ha consentito di recuperare: un chilo circa di hashish suddiviso in 9 panetti, 4 dosi di cocaina del peso di gr. 33, un bilancino di precisione e 3.800 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. Da un’ulteriore perquisizione estesa al coinquilino 22enne sono stati rinvenuti nella sua disponibilità gr. 0,43 di cocaina e pertanto è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore non per motivi terapeutici di stupefacenti. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arresto è stato convalidato questa mattina dal Tribunale di Livorno che ha confermato la misura cautelare; all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Livorno ha disposto a carico dell’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico da eseguirsi presso il comune di residenza.

