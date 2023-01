Home

Casa di comunità Livorno Sud, i servizi attivi

3 Gennaio 2023

Livorno 3 gennaio 2023 –

La nuova Casa di Comunità “Livorno Sud”. La struttura di Via del Mare ha una superficie utile complessiva di oltre 750 metri quadrati disposti su due piani. È stata allestita con rivestimento a cappotto isolante, infissi a bassa trasmittanza, sistema di trattamento aria e climatizzazione a pompa di calore, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che permettono di classificarla come edificio in classe energetica A3.

Cinzia Porrà, direttore della Zona Distretto Livornese, spiega:

“Sono già attivi oltre ai servizi di base come il centro prelievi e il Cup, anche l’attività consultoriale, il Punto Insieme, l’infermieristica di famiglia e di comunità.

Mentre per i prossimi sei mesi stiamo organizzando anche le specialistiche ambulatoriali e la presenza dei medici di famiglia.

Si tratta della prima realtà del genere sul territorio del Comune di Livorno e ci permette di avviare un percorso importante sulla sanità territoriale delineato da Pnrr e normativa vigente.

È un momento importante a livello locale siamo aperti a confronti con istituzioni e cittadini per implemetare di contenuti e servizi la nuova struttura”.

Al piano terra sono collocati gli sportelli dedicati a prenotazione Cup, accettazione e anagrafe assistiti, ci sono poi due box dedicati ai prelievi del sangue, mentre il consultorio ha tre ambulatori dedicati a Ostetricia, Ginecologia e Psicosociale.

Al piano primo si trovano otto ambulatori destinati a medici di medicina generale, specialistici, infermieri di famiglia e comunità, volontariato, Punto insieme e Punto Unico di Accesso (Pua).

