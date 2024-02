Cronaca

13 Febbraio 2024

Livorno 13 febbraio 2024 – “Casa di spaccio in via Tonci”, lasciano soldi nel portone e ricevono droga dalla finestra. Arrestato tunisino

Arrestato cittadino tunisino trovato in possesso gr. 44,77 di cocaina, gr. 872,58 di hashish e di € 267 ritenuti provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sera di ieri 12 febbraio, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, già conosciuto per i suoi trascorsi nell’illecita attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze del centro.

Nello specifico gli agenti della Squadra Mobile, notavano in via Tonci alcuni cittadini stranieri che, avvicinatisi ad un portone di un condominio, avevano lasciato del denaro all’interno di un foro della porta aperta che da sulle scale del suddetto immobile; si affacciava quindi un uomo da una finestra del secondo piano (poi identificato nel tunisino arrestato), che gettava loro un oggetto (risultato poi essere mezzo panetto di hashish).

Gli agenti salivano immediatamente su per le scale dell’edificio, giungendo in due stanze al secondo piano, prive di porta, di cui la stanza con la finestra da dove si era affacciato il tunisino.

Una volta all’interno sorprendevano lo straniero vicino alla finestra da dove aveva lanciato la “dose” richiesta dai suoi acquirenti, in prossimità di una sedia sulla quale vi erano impilati nr. 8 panetti e mezzo, di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo complessivo di gr. 872,58 contenenti sostanza risultata di natura stupefacente del tipo Hashish.

La successiva perquisizione permetteva di rinvenire e sequestrare nr. 64 involucri in nylon di colore bianco, termosaldati del peso lordo complessivo di gr. 44,77 contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina; due bilancine di precisione e la somma di 267 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’illecità attività di vendita di sostanze stupefacenti.