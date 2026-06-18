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Cronaca

Casa e anziani, la Cisl accende i riflettori sull’emergenza abitativa

Cronaca

18 Giugno 2026

Casa e anziani, la Cisl accende i riflettori sull’emergenza abitativa

Livorno 18 giugno 2026 Casa e anziani, la Cisl accende i riflettori sull’emergenza abitativa

L’emergenza abitativa continua a rappresentare una delle principali criticità sociali del territorio, con ripercussioni che coinvolgono sempre più spesso anche il mondo dei pensionati. Proprio per approfondire questo tema e individuare possibili soluzioni, la FNP Cisl di Livorno e il Sicet, il sindacato degli inquilini della Cisl, hanno organizzato un incontro dedicato al tema “Abitare, politiche della casa e diritti degli anziani”.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, confermando quanto la questione della casa sia oggi una delle preoccupazioni più sentite da cittadini e famiglie, soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione.

Ad aprire i lavori è stata Rosaria Stefani, della segreteria della FNP Cisl Livorno, che ha introdotto il dibattito lasciando poi spazio agli interventi dei relatori invitati.

Il segretario della UST Cisl Livorno, Filippo Giusti, ha inquadrato il tema dal punto di vista normativo, evidenziando la complessità di una problematica che richiede interventi strutturali e una programmazione di lungo periodo. A seguire è intervenuto Fabio Tognoni, segretario regionale del Sicet, che ha illustrato numeri e dati relativi all’emergenza abitativa sia a livello nazionale che regionale, delineando un quadro che continua a destare preoccupazione.

Nel corso dell’incontro è emerso come la difficoltà di accesso a un’abitazione adeguata non riguardi soltanto le giovani famiglie o le persone economicamente più fragili, ma coinvolga sempre più spesso anche molti pensionati, alle prese con canoni di locazione elevati, costi crescenti e redditi spesso insufficienti a sostenere le spese legate all’abitare.

A chiudere i lavori sono stati gli interventi di Claudio Brogi, componente della segreteria regionale Adiconsum, e di Roberto Pagni, responsabile del Sicet Livorno, che hanno approfondito ulteriormente le criticità del settore e le possibili strategie per affrontarle.

Durante il confronto sono state illustrate anche le proposte che il Sicet, in collaborazione con la FNP Cisl, intende portare avanti per cercare di alleviare le difficoltà legate alla casa e promuovere politiche abitative più efficaci e inclusive.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto su un tema che interessa un numero crescente di cittadini e che richiede risposte concrete da parte delle istituzioni. Un’occasione per ribadire come il diritto all’abitare continui a essere una delle principali sfide sociali del presente, soprattutto per le persone anziane e per chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità economica.