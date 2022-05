Home

Casagrande trionfa alla 23esima edizione della Costa degli Etruschi Epic

Bibbona

9 Maggio 2022

Casagrande trionfa alla 23esima edizione della Costa degli Etruschi Epic

Bibbona (Livorno), 9 maggio 2022

La cronaca della 23esima edizione della Costa degli Etruschi Epic, quarta tappa della Coppa Toscana Mtb disputata a Marina di Bibbona (LI)

Casagrande si esalta alla Costa Etruschi Epic

La 23esima edizione della Costa degli Etruschi Epic ha pienamente tenuto fede alle attese.

La quarta tappa della Coppa Toscana Mtb, valida anche per il circuito Rampitek, ha visto il meglio della mountain bike italiana su lunghe distanze confrontarsi come nelle altre tappe del circuito e ancora una volta si è avuto un vincitore diverso. Questa volta non c’è stato grande gioco di squadra, i biker si sono dovuti confrontare sulla base delle proprie forze, per tanto che era l’equilibrio in campo.

Sui 70 km per 2.000 metri del tracciato con partenza e arrivo a Marina di Bibbona (LI), la soluzione si è trovata solo in volata con tre atleti a contendersi il successo e facendo leva su tutta la propria esperienza, l’ultracinquantenne Francesco Casagrande (Cicli Taddei) ha colto una delle più belle vittorie di queste ultimissime stagioni. E sembra strano dirlo per uno dei corridori più affermati nel ciclismo italiano, che dopo una clamorosa carriera su strada ha continuato a mietere vittorie anche nella Mtb. In 2h50’12” il toscano ha preceduto allo sprint l’ex iridato colombiano Leonardo Paez (Soudal Leecougan) e il norvegese Ole Hem (Wilier 7C Force) con Riccardo Chiarini, compagno di colori di Casagrande, quarto a un minuto davanti a Samuele Porro (Wilier Pirelli).

In campo femminile vittoria per Sandra Mairhofer (RDR Italia Leynicese) che non più tardi di una settimana fa all’Isola d’Elba si era laureata campionessa italiana di Triathlon Mtb. In 3h22’42” l’altoatesina ha prevalso per 6’01” su Claudia Peretti (Olympia) e per 7’025” su Debora Piana (Team Cingolani).

Nel percorso medio, di 52 km per 1.300 metri, prima posizione assoluta per Tommaso Vanni che ha completato la grande giornata della Cicli Taddei. 2h06’28” il suo tempo finale con 2’42” su Luca Bertelli (Gs Avis Pratovecchio) e Mattia Barabasi (Donkey Bike Club) giunti nell’ordine. Alla veneta Luisa De Lorenzo Poz (Team Estebike Zordan) la vittoria femminile in 2h33’07”, alle sue spalle Elisa Federigi (Speedy Bike Work) a 4’56” e Denise Faziani (Team Essere) a 7’39”.

In totale gli arrivati sono stati 594 il che, in una domenica con tantissime concomitanze, è un numero cospicuo. La Coppa Toscana Mtb non conosce soste, già domenica 22 maggio arriva la nuova tappa. La storica GF Da Piazza a Piazza a Prato.

