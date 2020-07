Home

Cronaca

Aree pubbliche

Casalp, 222 alloggi tra nuove costruzioni e ripristino entro il 2026. Soldi anche per manutenzioni

Aree pubbliche

3 Luglio 2020

Casalp, 222 alloggi tra nuove costruzioni e ripristino entro il 2026. Soldi anche per manutenzioni

Casalp. Un piano di investimento di oltre 15 milioni per nuove costruzioni, manutenzioni e ripristino di alloggi

Livorno, 3 luglio 2020 – Il Lode Livornese, l’associazione dei Comuni della Provincia di Livorno proprietari di Casalp Spa, ha approvato nell’ultima assemblea del 26 giugno scorso un ambizioso programma d’investimento

La somma messa a disposizione per gli investimenti è di 15 milioni e 656.225 euro.

La somma sarà utilizzata per la costruzione di nuovi alloggi, la manutenzione dei fabbricati esistenti e il ripristino di alloggi liberi da assegnare.

L’assessore Raspanti, coordinatore del Lode dichiara:

Il programma prevede 222 nuovi alloggi di ERP entro il 2026, con scadenze diverse e buone prospettive di un’ulteriore contrazione dei tempi di consegna.

In più offre prospettive incoraggianti sul fronte del ripristino degli alloggi liberi, con la previsione di un aumento significativo degli appartamenti assegnabili nell’anno in corso.

Oltre agli stanziamenti di risorse secondo i criteri di localizzazione previsti dalle delibere del Lode, sono state prese iniziative anche sul fronte dell’efficientamento delle procedure

E’ previsto un budget appositamente dedicato al ripristino degli alloggi che richiedono interventi di costo inferiore a 6000 euro e nuovi criteri di priorità nella messa in lavorazione degli alloggi.

Tutto questo nella prospettiva di migliorare la capacità di risposta dei Comuni all’emergenza abitativa che, in ragione della crisi economica legata all’emergenza sanitaria, rischia di aggravarsi nei prossimi mesi.

L’assessore Silvia Viviani è intervenuta per sottolineare la necessità di lavorare in forma integrata e coordinata tra Comune e Casalp nel dare risposte incisive ai cittadini che necessitano di una casa; ha quindi lanciato come impegno amministrativo un “Piano Casa per Livorno”; ovvero un tavolo di lavoro costante e sempre aperto, integrato al Piano Strutturale, che renda sempre più agili le procedure.

A Marcello Canovaro, presidente Casalp il compito di illustrare il piano di investimento che vedrà impegnata la società nei prossimi anni con scadenze pressanti. Il piano si articola nei tre filoni con cui Casalp gestisce il patrimonio di edilizia pubblica , ovvero nuove costruzioni, manutenzione e ripristino.

Il programma prevede la realizzazione di 94 nuovi alloggi;

ripristino di oltre 112 alloggi liberi;

e la manutenzione di 6 fabbricati.

La somma complessivamente investita di € 15.656.225,14.

La somma investita è finanziata per € 12.005.053,51 con risorse che la Società ha introitato dalla vendita di alloggi effettuata ai sensi della Lg. 560/93 , per € 1.928.697,00 attraverso l’utilizzo di somme accantonate nel tempo dalla Società stessa sulla base della normativa di settore, e da uno specifico finanziamento di € 1.722.474,63messo a disposizione dalla Regione Toscana e finalizzato alla manutenzione del patrimonio .

Il Piano di investimento prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

Costruzione di nuovi alloggi

78 alloggi in Livorno da costruire nell?Area Ex Mercato Ortofrutticolo per € 9.937.314,00

16 alloggi in Livorno da costruire nel Quartiere Corea, Isolato B, per € 2.438.842,32

Manutenzione straordinaria:

1 – Manutenzione Straordinaria in Livorno, Via Machiavelli, 120/122, per € 225.244,98

2 – Manutenzione Straordinaria in Livorno, Via del Corallo,15 per € 198.579,59

3 – Manutenzione Straordinaria in Livorno, Via Costanza, 52 per € 311.220,26

4- Manutenzione Straordinaria in Livorno, Via Costanza, 8 per € 368.392,46

5 – Manutenzione Straordinaria in Campiglia M.ma, Via 8 Marzo, 1/31 per € 295.999,94

6 – Manutenzione Straordinaria in Campiglia M.ma, Via 8 Marzo, 33/47 per € 158.156,96

Ripristino alloggi:

72 alloggi nei Comuni di Livorno e Collesalvetti per € 791.932,20

13 alloggi nei Comuni della Val di Cecina per € 169.223,28

21 alloggi nei Comuni della Val di Cornia per € 333.046,08

6 alloggi nei Comuni dell’Isola d’Elba per € 104.607,68

Ulteriori interventi di ripristino alloggi da localizzare per € 323.665,39

Gli interventi di cui sopra si aggiungono a quelli già finanziati di cui CASALP sta curando l’attuazione. Si tratta in particolare di:

Demolizione e ricostruzione di 60 alloggi in Livorno, Via Bruno per € 9.965.649,13, progettazione in corso; 54 alloggi in Livorno, Quartiere Shangay per € 9.224.587,00, progettazione in corso

Costruzione di 33 alloggi in Collesalvetti, Loc. Vicarello per € 6.150.000,00, progettazione in corso

Ristrutturazione di 10 alloggi da destinare a cohousing + 4 alloggi da destinare a residenze temporanee in Livorno, Ex Caserma Lamarmora, lavori in corso.