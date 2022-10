Home

Casalp assegna un fondo commerciale, come fare domanda

12 Ottobre 2022

Casalp assegna un fondo commerciale, come fare domanda

Livorno 12 ottobre 2022

Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di n. 1 fondo commerciale posto in livorno via wan bergher 12/14

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. intende assegnare in locazione n. 1 fondo, di categoria catastale C1 come da elenco allegato (1) al presente avviso.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare offerta i seguenti soggetti, con cittadinanza italiana o di un paese della UE o cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno: persone fisiche, persone giuridiche a mezzo dei propri rappresentanti legali o procuratori (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale).

Modalità di presentazione dei plichi

I plichi contenenti le offerte dovranno essere idoneamente sigillati, con almeno la controfirma sul lembo di chiusura della busta. I plichi dovranno essere indirizzati a:

Casa Livorno e Provincia S.p.a. – Viale I. Nievo 57/59/61 – 57122 Livorno – Servizio Relazioni Esterne

I plichi potranno pervenire mediante consegna a mano oppure a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo corriere. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale o per corriere, farà fede il timbro di arrivo dell’ufficio protocollo.

All’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, il relativo indirizzo e la dicitura “Offerta per locazione fondo Via Wan Bergher 12/14”.

I plichi dovranno pervenire

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/10/2022

L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di CASALP, ove per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza, all’indirizzo di destinazione.

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non saranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Tutti i plichi pervenuti saranno aperti dalle ore 9,00 del giorno 26 ottobre 2022. E’ ammessa la presenza dei soggetti concorrenti.

Visita delle unità immobiliari

Su richiesta dei soggetti interessati e previo appuntamento, i fondi potranno essere visitati.

Per gli appuntamenti si invita a contattare l’URP telefonico al numero 0586/448677.

Offerta economica

L’offerta economica dovrà essere redatta sul modulo proposto (allegato 2). All’offerta economica dovrà essere allegato il presente avviso, firmato su ogni pagina, per accettazione delle condizioni contrattuali in esso contenute.

L’offerta dovrà indicare l’importo del canone di locazione che il partecipante intende proporre, in aumento rispetto al canone di locazione base, indicato da CASALP. L’offerta dovrà essere sottoscritta ed accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Non saranno ammesse offerte in ribasso. Il fondo sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior canone di locazione.

Nel modulo proposto per la formulazione dell’offerta, nell’apposito spazio, dovrà essere brevemente descritta l’attività che il concorrente intende svolgere nel fondo. CASALP si riserva la facoltà di non assegnare le unità immobiliari, qualora l’attività che vi si intende svolgere, non sia ritenuta consona e/o compatibile al contesto dei luoghi o non adeguata al pubblico decoro.

Durata

I contratti di locazione avranno durata di anni 6 + 6 ai sensi dell’art. 27 della legge 392/1978.

Per la documentazione messa a disposizione da CASALP clicca qui

