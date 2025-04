Home

30 Aprile 2025

Livorno 30 aprile 2025 Casalp assume un amministrativo e un tecnico, come fare domanda

Casalp, Casa Livorno e Provincia spa, indice due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.2 dipendenti di Area A, livello A3 del CCNL Federcasa, uno ad indirizzo amministrativo e l’altro ad indirizzo tecnico.

Per quanto riguarda il bando ad indirizzo amministrativo potranno accedere alla selezione solo i soggetti in possesso di patente di guida categoria B e di lauree appartenenti alle seguenti classi: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente: Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle classi del nuovo ordinamento universitario (D.M. 509/99 o D.M. 270/04) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali nelle discipline sopra indicate, ai sensi dei Decreti Interministeriali 09/07/1999 e s.m.i.. Non è ammessa la Laurea di primo livello (L).

Per quanto riguarda, invece, il bando ad indirizzo tecnico potranno accedere alla selezione solo i soggetti in possesso di patente di guida categoria B e di lauree appartenenti alle seguenti classi con riferimento all’ordinamento DM 270/04: LM-23 Ingegneria Civile o LM 24 Ingegneria dei sistemi edilizi. Sono equiparati i diplomi dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (Ingegneria Civile) e i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (28/S – Ingegneria Civile). Non è ammessa la Laurea di primo livello (L).

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Le domande di partecipazione, corredate degli allegati richiesti nei relativi bandi, dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e in formato pdf, pena l’esclusione, all’indirizzo info.casalp@pec.it, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30 maggio 2025.

Gli esami si svolgeranno con una prova scritta e una prova orale.

Il calendario e la sede della eventuale preselezione e delle prove saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Società www.casalp.it > Società Trasparente > Selezione del personale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.

Nella stessa sezione sarà pubblicata ogni altra comunicazione concernente la selezione, compreso l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, convocazioni, esiti e aggiornamenti.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla pagina dedicata alle due selezioni