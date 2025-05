Home

Casalp assume un amministrativo e un tecnico, come fare domanda

6 Maggio 2025

Casalp assume un amministrativo e un tecnico, come fare domanda

Livorno 6 maggio 2025 Casalp assume un amministrativo e un tecnico, come fare domanda

Selezioni pubbliche per l’assunzione di n. 2 dipendenti di Area A, livello A3 del CCNL Federcasa

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. indice n. 2 selezioni pubbliche per le seguenti assunzioni:

n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato di area A, livello A3 CCNL Federcasa – indirizzo amministrativo

n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato di area A, livello A3 CCNL Federcasa – indirizzo tecnico

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere presentate entro il termine perentorio del giorno 30/05/2025.

di seguito i requisiti richiesti, e i moduli per fare domanda

1 dipendente di Area A, livello A3 del CCNL Federcasa – Indirizzo Amministrativo

Requisiti per la partecipazione alla selezione

Potranno accedere alla selezione solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana, oppure possesso di uno dei requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 del D.Lgs.

165/2001 e ss.mm.ii., applicazione del quale possono, altresì, partecipare:

 i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno

Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

B. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

C. pieno godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;

D. età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

E. non aver riportato condanne penali o non essere in stato di interdizione o di provvedimenti di

prevenzione o di altre misure che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi del rapporto di

lavoro e non avere procedimenti penali in corso che ne possano pregiudicare il mantenimento. Il

candidato dovrà comunque dichiarare le condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso;

F. non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione ovvero una società “in house” per persistente insufficiente rendimento. Di non essere

stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso

è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

G. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e

s.m.i.;

H. Lauree appartenenti alle seguenti classi: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o

titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente:

Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle classi del nuovo

ordinamento universitario (D.M. 509/99 o D.M. 270/04) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento

universitario equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali nelle discipline sopra

indicate, ai sensi dei Decreti Interministeriali 09/07/1999 e s.m.i..

Non è ammessa la Laurea di primo livello (L).

I candidati in possesso di titoli di studio esteri devono produrre la dichiarazione di equivalenza del titolo

di studio ovvero il riconoscimento dell’equipollenza, ai sensi della legislazione vigente. L’equivalenza o

il riconoscimento dell’equipollenza dovranno sussistere al momento dell’eventuale assunzione;

I. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni cui la selezione si riferisce;

J. essere in possesso di patente di guida categoria B.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base delle dichiarazioni effettuate con la domanda

di partecipazione, sono ammessi con riserva alla selezione. L’accertamento del reale possesso dei requisiti

dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso

anche di un solo requisito tra quelli prescritti verrà cancellato dalla graduatoria.

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione della selezione, anche successivo

all’assunzione, comporta in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Avviso di selezione: signed_avviso_di_selezione_a3_amministrativo.pdf

(Pubblicato il 28/04/2025 – Aggiornato il 28/04/2025 – 220 kb – pdf)

Domanda di partecipazione: signed_domanda_partecipazione_selezione_a3_amministrativo.pdf

(Pubblicato il 28/04/2025 – Aggiornato il 28/04/2025 – 121 kb – pdf)

1 dipendente di Area A, livello A3 del CCNL Federcasa – Indirizzo Tecnico

Requisiti per la partecipazione alla selezione

Potranno accedere alla selezione solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana, oppure possesso di uno dei requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 del D.Lgs.

165/2001 e ss.mm.ii., applicazione del quale possono, altresì, partecipare:

 i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno

Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

B. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

C. pieno godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;

D. età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

E. non aver riportato condanne penali o non essere in stato di interdizione o di provvedimenti di

prevenzione o di altre misure che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi del rapporto di

lavoro e non avere procedimenti penali in corso che ne possano pregiudicare il mantenimento. Il

candidato dovrà comunque dichiarare le condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso;

F. non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione ovvero una società “in house” per persistente insufficiente rendimento. Di non essere

stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso

è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

G. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e

s.m.i.;

H. Lauree appartenenti alle seguenti classi con riferimento all’ordinamento DM 270/04: LM-23 Ingegneria

Civile o LM 24 Ingegneria dei sistemi edilizi. Sono equiparati i diplomi dell’ordinamento previgente al

DM 509/99 (Ingegneria Civile) e i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (28/S – Ingegneria

Civile).

Non è ammessa la Laurea di primo livello (L).

I candidati in possesso di titoli di studio esteri devono produrre la dichiarazione di equivalenza del titolo

di studio ovvero il riconoscimento dell’equipollenza, ai sensi della legislazione vigente. L’equivalenza o

il riconoscimento dell’equipollenza dovranno sussistere al momento dell’eventuale assunzione;

I. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni cui la selezione si riferisce;

J. essere in possesso di patente di guida categoria B;

K. abilitazione alla professione di Ingegnere – Sezione A – settore Civile Ambientale.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base delle dichiarazioni effettuate con la domanda

di partecipazione, sono ammessi con riserva alla selezione. L’accertamento del reale possesso dei requisiti

dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso

anche di un solo requisito tra quelli prescritti verrà cancellato dalla graduatoria.

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione della selezione, anche successivo

all’assunzione, comporta in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro

Avviso di selezione: signed_avviso_di_selezione_a3_tecnico.pdf

(Pubblicato il 28/04/2025 – Aggiornato il 28/04/2025 – 222 kb – pdf)

Domanda di partecipazione: signed_domanda_partecipazione_selezione_a3_tecnico.pdf

(Pubblicato il 28/04/2025 – Aggiornato il 28/04/2025 – 122 kb – pdf)