Cronaca

22 Dicembre 2023

Livorno 22 dicembre 2023 – Caschi gialli in consiglio comunale in segno di protesta, no cementificazione

“Ieri sera, come Comitati di lotta – Ambiente, Salute e lavoro, siamo entrati in più di venti in comune durante lo svolgimento del consiglio comunale per contestare l’approvazione del piano strutturale che l’attuale giunta ha adottato. Un piano strutturale che prevede ulteriore consumo di suolo e inutili e pericolose colate di cemento sulla città di Livorno. Tutto a discapito della città.

Dopo aver preso posto all’interno del consiglio, abbiamo indossato caschetti gialli in segno di protesta e siamo rimasti a lungo in ascolto del dibattimento in corso per dire con determinazione no al nuovo piano strutturale!

Nei loro interventi l’Assessora all’Urbanistica e i consiglieri di maggioranza hanno escluso cementificazioni rilevanti, contraddicendo le associazioni imprenditoriali (Confindustria, CNA ecc.) che più volte hanno ringraziato il Sindaco per gli insediamenti che questo Piano rende possibili.

Abbiamo notato anche l’astensione della destra nostrana che, mentre cavalca alcune lotte ambientali in città solo per meri interessi elettorali, mostra la sua vera faccia e si unisce insieme al PD nel partito unico del cemento.

Livorno ha bisogno di aree verdi, messa in sicurezza e cura dei territori, non di colate di cemento!”

Comitati di Lotta – Ambiente, Salute e Lavoro

