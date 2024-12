Livorno 23 dicembre 2024 Cascina conquista il PalaTomei

La Pallavolo Cascina si prende la vittoria al Pala MVTomei. Nell’ultima partita del 2024 (il campionato riprenderà sabato 11 gennaio in casa di Fucecchio) i ragazzi di coach Cristian Casoli si arrendono in quattro set ai rivali del tecnico Fabrizio Ricoveri, ma in campo sono arrivati senza dubbio segnali confortanti sotto l’aspetto del gioco, non solo per il set vinto sotto due a zero. C’è ancora da lavorare, ma la strada è quella giusta e va percorsa con la giusta consapevolezza.

Locali in campo con Gori opposto a Diamanti, My e Gucci in banda, Antonelli e Buffa al centro, libero Pellumbi. Risponde Cascina con Salvini opposto a Marranini, Di Nasso e Barsanti in banda, Germelli e Barsanti al centro, Pergolesi libero.

La squadra di casa accusa qualche problema di troppo in difesa e ricezione, ne approfitta il team ospite per farsi largo (4-8). Due punti in successione di My e lo IES prova a rimettere il set in discussione (6-9), ma il muro livornese fatica a entrare a regime, mente i segnali positivi arrivano dal servizio, con i locali molto efficaci dai nove metri per tutto l’arco della gara. Nel primo set due ace di Gucci e uno di Gori restituiscono fiducia al MVTomei (15-16) ed è con Diamanti dai nove metri che viene timbrata la prima parità (19-19). Sul 21-22 un pasticcio dell’arbitro che chiama dentro una palla dell’attacco pisano terminata evidentemente fuori compromette il finale di set e il muro su Gori vale il 22-25.

Più combattuto l’inizio di secondo parziale, ma Cascina prova a prendere il sopravvento (9-12) scavando un piccolo solco che coach Casoli prova a colmare chiamando i suoi in panchina. Per gli ospiti si rivelano particolarmente difficili da gestire i servizi di Salvini: con l’opposto dai nove metri lo IES non riesce a uscire dalla rotazione e la squadra molla di testa (12-18). Il secondo tocco di Diamanti prova a rianimare i suoi, ma ci sono ancora tanti problemi in ricezione. Corre ai ripari Casoli che toglie Gucci per Bernarducci, ma l’inerzia del set pende in favore di Cascina e il primo tempo di Zucchini permette agli ospiti di andare a punto.

Nella terza frazione si vede Paradossi al centro al posto di Antonelli, all’inizio si corre sui binari dell’equilibrio, poi nel giro di pochi scambi ecco l’ace di My e i due servizi vincenti ravvicinati di Buffa. Buon momento per il MVTomei che si porta sul massimo vantaggio (15-11) e cavalca l’onda conquistando maggiore fiducia nei propri mezzi. Stavolta sono gli ospiti in difficoltà con coach Ricoveri a rifugiarsi nel tempo (19-16). Nel finale di set due muri di Gori portano Livorno sul 23-17, mossa riparatoria nei rivali con Filippi dentro al posto di Salvini, ma nel rush conclusivo i due ace consecutivi di My valgono il 25-17 che riapre i giochi.

Dopo un iniziale vantaggio del quarto parziale (4-2) la luce si spegne in casa IES: sul 7-10 Casoli richiama i suoi in panchina, ma il momento no per l’attacco complica le cose; sul 10-19 dentro Savi per Gori, mentre Cascina cambia Zucchini con Tripiccione. L’inerzia non cambia e sul 14-24 il servizio fuori di Diamanti pone fine al match.

“È stata una partita di alti e bassi – spiega coach Casoli a fine match – la nostra è una squadra giovane, lavora per crescere. Ci sono stati quattro – cinque palloni che l’arbitro ci ha fischiato contro durante la partita, alcuni, come a fine primo set, in un momento particolarmente delicato e penso che in qualche modo abbiano condizionato la gara. Peccato perché i ragazzi hanno dimostratori voler restare in partita fino a che hanno potuto. Non ci resta che rituffarci nel lavoro in palestra per migliorare e andare avanti”.