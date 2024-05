Home

28 Maggio 2024

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 28 maggio 2024 – Case dentro la raffineria Eni , la protesta degli inquilini (Foto)

Da 30anni attendono una casa, inquilini protestano a Stagno

“Non vogliamo morire qui dentro Le nuove case sono pronte e vanno subito consegnate!”

“Da trent’anni Lasciati a vivere (e morire) dentro La raffineria ENI di Livorno

La situazione degli inquilini delle ex case ERP di Via Aurelia 1-7 ha dell’incredibile. Vivono praticamente all’interno del sito industriale ENI (di Stagno (LI). Una zona in cui i livelli di idrocarburi nel terreno sono superiori ai limiti di Legge per aree industriali.

Una zona in cui si muore. Da trent’anni aspettano di avere le nuove case. Da trent’anni ricevono promesse dal Comune di Collesalvetti (PD), dalla Regione. Le nuove llacci.

Questa situazione va sbloccata e va sbloccata subito. Le abitazioni sono praticamente già vecchie, sono pronte da anni ma agli inquilini non viene permesso di trasferirsi e non vengono eseguiti gli allacci. Adesso Basta? ” Queste le parole nel volantino distribuito da Asia Usb Livorno che ha sostenuto la protesta