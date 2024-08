Home

Cronaca

Case di Comunità, aperte le iscrizioni agli eventi per confrontarsi con l’USL

Cronaca

7 Agosto 2024

Case di Comunità, aperte le iscrizioni agli eventi per confrontarsi con l’USL

Livorno, 7 agosto 2024 – Case di Comunità, aperte le iscrizioni agli eventi per confrontarsi con l’USL

La Zona distretto Livornese ha aderito al progetto Cantieri della Salute della Regione Toscana (coordinato da Federsanità-Anci Toscana con il supporto tecnico di Sociolab). Il progetto promuove il coinvolgimento del Terzo settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio e nelle future Case di comunità previste dalla riforma della sanità territoriale, con momenti di incontro, ascolto, partecipazione e rafforzamento delle reti locali.

Alle attività previste possono prendere parte soggetti pubblici, enti del Terzo settore, comitati e gruppi informali i cui obiettivi e attività siano vicini ai temi della tutela della salute.

Per il territorio della Zona Distretto Livornese, il progetto Cantieri della Salute prevede la realizzazione di due iniziative.

La prima sarà un incontro laboratoriale dedicato all’esplorazione e alla mappatura delle diverse iniziative esistenti in materia di tutela della salute dei singoli e delle comunità e si svolgerà mercoledì 18 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, nell’aula Ceccarini dell’ospedale di Livorno (viale Alfieri 36).

La seconda sarà un’Agorà, ovvero un evento pubblico organizzato per gruppi di lavoro e aperto a tutte le realtà del territorio, per confrontarsi sul futuro della sanità territoriale, del benessere della propria comunità e in particolare sul futuro delle case di comunità. Le Agorà sono un momento di conoscenza e confronto in cui le realtà del Terzo settore sono invitate a discutere, alla presenza di amministratori locali e referenti dei servizi, di riforma della sanità territoriale e politiche di salute per il territorio. L’Agorà si svolgerà sabato 5 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 (la sede è ancora da definire). Durante la mattina si terrà un convegno, con interventi tecnici e raccolta delle domande dal pubblico. Nel pomeriggio, invece, sarà un’attivtà partecipative denominata “Open Space Technology” per l’individuazione di argomenti sanitari e socio sanitari per la discussione.

Gli enti interessati a partecipare a questo percorso possono aderire compilando il formulario disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSeL8vMY0EZ63HbgmS- qlpubajYalx8nw2-ThQt4IUO56_- l8w/viewform

Le candidature presentate saranno accolte fino al 16 settembre 2024.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo info@cantieridellasalute.it o consultare il sito https://cantieridellasalute. it/ o il link

https://www.uslnordovest. toscana.it/bandi-e-concorsi/ 13208-lrt-75-2017- disposizioni-in-materia-di- partecipazione-e-di-tutela- dell-utenza-nell-ambito-del- servizio-sanitario-regionale- progetto-regionale-cantieri- della-salute-seconda-edizione- il-ruolo-delle-associazioni-e- della-societa-civile-nel- processo-di-riorganizzazione- della-sanita-territoriale

Case di Comunità, aperte le iscrizioni agli eventi per confrontarsi con l’USL