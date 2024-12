Home

3 Dicembre 2024

Livorno 3 dicembre 2024 Case di Quartiere, dibattito in Corea con Raspanti e Camici

Livorno Civica, in collaborazione con l’Associazione Cambiamenti, organizza giovedì 5 dicembre alle ore 18,30 presso il Centro Sociale “Zanni Nadea” in via don Davide Albertario 8 in Corea a Livorno un incontro aperto sulle trasformazioni e sui cambiamenti del quartiere Corea. L’incontro è la seconda tappa del percorso “Le cose che abbiamo in Comune. E’ previsto un aggiornamento e un confronto sul quartiere Corea e i quartieri nord in generale e sul passaggio dai Centri sociali per anziani alle Case di quartiere, inserito nel programma di mandato del Sindaco Luca Salvetti: un progetto di innovazione e rigenerazione civica e sociale che possa offrire spazi e opportunità di incontro e aggregazione a persone di ogni età.

Parteciperanno all’incontro la Vicesindaca del Comune di Livorno Libera Camici, l’Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Livorno Andrea Raspanti, il Presidente del Consiglio di Zona 1 del Comune di Livorno Giuseppe Barbato, la consigliera di Livorno Civica Arianna Terreni.

Introduce e modera Stefano Romboli del direttivo di Livorno Civica.

