Home

Cronaca

Case occupate, mentre l’attenzione è alla Guglia si sfonda alla stazione, donna presenta falso certificato di gravidanza

Cronaca

20 Settembre 2022

Case occupate, mentre l’attenzione è alla Guglia si sfonda alla stazione, donna presenta falso certificato di gravidanza

Livorno 20 settembre 2022 – Case occupate, mentre l’attenzione è alla Guglia si sfonda alla stazione, donna presenta falso certificato di gravidanza

Nel pomeriggio di ieri in zona stazione, più precisamente in via Badaloni; è stata sfondata la porta di ingresso di un alloggio Erp vuoto gestito da Casalp

Da quanto ricostruito sembra che a sfondare la porta si stato un uomo tunisino che poi insieme a due donne livornesi ha preso possesso della casa

Su segnalazione dei vicini è intervenuta sul posto la municipale. Gli agenti dopo aver visto un certificato di maternità fasullo presentato da una delle due donne, sono riusciti a con qualche difficoltà a far sgombrare l’appartamento.

Casalp ha provveduto a far chiudere nuovamente l’appartamento

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin