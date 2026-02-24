Home

25 Febbraio 2026

Case popolari a Shanghai, Perini (FdI): “Anziani e invalidi vivono tra umidità e infiltrazioni”

Un sopralluogo con telecamera accesa, stanze anguste, pareti segnate dall’umidità e infissi che lasciano entrare l’acqua. È la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, che è tornato nelle case popolari di Livorno, nel quartiere Shanghai, in via Giolitti, per documentare – afferma – una situazione “francamente invivibile”.

Gli alloggi, costruiti appena quindici anni fa, presenterebbero già criticità strutturali importanti. Nel video diffuso dal consigliere si vede una stanza di dimensioni ridotte, dove vive un’anziana, con evidenti problemi di umidità. “Non si può pensare che una persona anziana possa stare in questa situazione, e non dovrebbe starci nessuno”, afferma Perini, sottolineando che nell’appartamento vive anche una persona invalida e allettata.

Tra le criticità segnalate c’è il tetto, che – secondo quanto riferito – sarebbe stato problematico fin dall’ingresso degli inquilini. Casalp sarebbe intervenuta nel tempo per rifarlo, ma senza risolvere in modo definitivo il problema, che si ripresenterebbe ciclicamente.

Non solo. Il consigliere parla di gravi infiltrazioni dovute agli infissi: “In tutte le case di questa zona che ho visto l’acqua entra e allaga le stanze”. Una situazione che, a suo dire, riguarderebbe diversi appartamenti e interi palazzi dell’area.

A rendere il quadro ancora più complesso ci sarebbero anche citofoni non funzionanti da tempo. “Se c’è un’emergenza, chi fa entrare i soccorsi? Persone anziane o invalide dovrebbero scendere al piano terra per aprire il portone: è una follia”, denuncia Perini.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, i problemi sarebbero noti e mai affrontati in modo strutturale. Per questo annuncia la presentazione di un’interrogazione al sindaco, con l’obiettivo di chiedere perché non sia stato ancora predisposto un piano organico di interventi, in particolare per risolvere le infiltrazioni e sostituire gli infissi.

La richiesta è chiara: passare dagli interventi sporadici a un programma sistematico di manutenzione, per garantire condizioni abitative dignitose a chi vive nelle case popolari dello Shanghai.

