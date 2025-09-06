Case popolari e infrastrutture culturali, i due dibattiti alla Festa dell’Unità. Ospite Dario Nardella
Livorno 6 settembre 2025 Case popolari e infrastrutture culturali, i due dibattiti alla Festa dell’Unità. Ospite Dario Nardella
AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO
ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DI SABATO 6 SETTEMBRE 2025
DIBATTITI POLITICI
ORE 18 – CASE POPOLARI E PATRIMONIO PUBBLICO
“Riqualificazione ed efficienza energetica in Italia”
INTRODUCE
Giorgio PACINI – Consigliere Comunale PD Livorno
INTERVENGONO
Marco FURFARO – Responsabile Welfare Segreteria Nazionale PD
Roberto MORASSUT – Deputato PD, Commissione Trasporti
Francesca GHIRRA – Deputata AVS, Segretaria Commissione Attività Produttive
Agostino SANTILLO – Deputato M5S, Vicepresidente Commissione Ambiente
Serena SPINELLI – Assessora Regione Toscana
Giusy MILAZZO – Segretaria Nazionale Sunia
Massimiliano VALERIANI – Responsabile Forum Casa PD
COORDINA
Luca FILIPPI – Giornalista La Nazione
ORE 21:00 – INFRASTRUTTURE CULTURALI, IDENTITÀ TERRITORIALE
“L’Italia delle opportunità”
INTRODUCE
Elina SANSONI PELLEGRINI – Direzione Federazione PD Livorno
INTERVENGONO
Dario NARDELLA – Europarlamentare PD
Elena BONETTI – Deputata Azione, Presidente Azione
Sara FERRARI – Deputata PD, Commissione Ambiente
Cristina GIACHI – Presidente Commissione Cultura Consiglio Regionale Toscana
Lorenzo CECCHI – Ufficio Presidenza Legambiente Toscana
COORDINA
Claudia FUSANI – Giornalista
INCONTRI CON L’AUTORE
Ore 17:00 – “Pietro Mascagni, un livornese. L’uomo, l’artista, la sua
città” di Fulvio Venturi
Edizione Critica
INTERVIENE
Fulvio VENTURI – Autore, musicologo livornese
MODERA
Laura BRIOLI – Segreteria UC PD Livorno
SPETTACOLI DAL VIVO
ORE 21.45 – CONSALVO NOBERINI SHOW
OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA
LIBRERIA