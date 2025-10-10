Home

Politica

Case popolari, Perini (FdI): “Serve una legge regionale per restituire dignità e giustizia a chi ne ha davvero bisogno”

Politica

10 Ottobre 2025

Case popolari, Perini (FdI): “Serve una legge regionale per restituire dignità e giustizia a chi ne ha davvero bisogno”

Livorno 10 ottobre 2025 Case popolari, Perini (FdI): “Serve una legge regionale per restituire dignità e giustizia a chi ne ha davvero bisogno”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia e candidato nel collegio di Livorno alle prossime elezioni regionali, Alessandro Perini, interviene sul tema delle case popolari, annunciando la volontà di portare in Consiglio regionale una proposta di legge per cambiare l’attuale normativa toscana in materia di edilizia residenziale pubblica.

«Mi candido – spiega Perini – perché voglio dare risposta a chi vive in un alloggio popolare, ma anche a chi ne avrebbe diritto e non riesce ad averlo. Oggi abbiamo case vuote, edifici vecchi di cento anni senza ascensore e senza riscaldamento, dove non è mai stata fatta una vera ristrutturazione. È una situazione che offende la dignità di tante famiglie oneste che aspettano da anni un alloggio decoroso».

Il consigliere sottolinea anche la necessità di una gestione più rigorosa e di criteri di assegnazione più equi: «Non è possibile – aggiunge – che le case popolari finiscano in mano a chi non rispetta le regole, spesso a spacciatori o soggetti che non hanno titolo. La casa popolare è un aiuto, ma deve essere riservata a chi si comporta bene e ha davvero bisogno».

Perini promette che, in caso di elezione, la riforma della legge regionale sarà tra le sue priorità: «Il mio impegno – conclude – è quello di restituire dignità a chi vive nelle case popolari e di garantire un alloggio decoroso a chi lavora, paga le tasse e rispetta le regole. Con il vostro voto potremo dare una casa giusta e sicura a chi la merita davvero».