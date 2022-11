Home

Cronaca

Aree pubbliche

Case popolari, presidio di Asia Usb davanti a Casalp. “”Ad ‘oggi non abbiamo ottenuto neanche una risposta alle richieste”

Aree pubbliche

8 Novembre 2022

Case popolari, presidio di Asia Usb davanti a Casalp. “”Ad ‘oggi non abbiamo ottenuto neanche una risposta alle richieste”

Livorno 8 novembre 2022

8 NOVEMBRE PRESIDIO DAVANTI A CASALP

A distanza di un mese esatto dall’ultima manifestazione davanti all’ente Casalp gestore del patrimonio pubblico Erp di Livorno, come gia’ annunciato in data 8 ottobre Asia Usb Livorno si ritroverà ancora davanti all’ente perché avev fatto delle richieste:

Certezze e tempistiche sul piano di recupero degli alloggi. Trasferimento degli inquilini, abbattimento degli stabili fatiscenti e ricostruzione così come è stato fatto in Corea e Shangai – Maggiori manutenzioni da parte dell’ente Casalp.

Pulizia periodica dei cortili, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che da anni non vengono svolti seriamente

Sistemazione di cancelli a tutti gli ingressi dei cortili per ragioni di sicurezza

Interventi maggiori per contrastare le occupazioni di alloggi popolari, è inutile spendere soldi pubblici per gabbie e allarmi che non funzionano.

Lavori di ripristino e assegnazione immediata degli alloggi vuoti

Una super visione sui lavori fatti dall’ente, sempre piu’ spesso gli inquilini si ritrovano a pagare spese accessorie di lavori non eseguiti o eseguiti male.

Certezze e tempistiche dei lavori per il blocco 2/10 di Via Giordano Bruno c che sia reso vivibile in quanto a nostro avviso, come abbiamo più volte ribadito, l’uso abitativo non è assolutamente idoneo visti gli evidenti e gravi inconvenienti strutturali che presenta oltre che assolutamente malsano.

Queste le richieste del sindacato she prosegue; “Ad ‘oggi non abbiamo ottenuto neanche una risposta, neanche un mattoncino è stato spostato.

Quali sono le vere intenzioni del blocco 2/10?

In quale modo si potra’ fronteggiare l’emergenza abitativa, gli sfratti se si continua a tenere alloggi vuoti ,chiusi con allarmi e grate che non servono a niente?

Ribadiamo che il carovita ,il caro bollette, porteranno sempre di piu’ all’impoverimento delle famiglie, che le liste delle famiglie in attesa di un alloggio cresceranno a dismisura, come si potra’ intervenire sull’emergenza Casa, Sfratti, se si continua a non voler investire seriamente sugli alloggi che gia’ ci sono ma sono abbandonati da anni in balia del degrado? Ricordiamo che il Diritto Alla Casa sta’ alla base della costituzione Italiana ,ma che sempre piu’ spesso viene dimenticato.

Le case popolari sono patrimonio pubblico e vanno tutelate. Basta Case senza Gente e Gente senza Casa Basta degrado. Oggi non chiediamo promesse OGGI SIAMO QUI PER VEDERE I FATTI LA GUGLIA COME TUTTI I QUARTIERI POPOLARI NON HANNO PIU’ TEMPO DI ASPETTARE,SERVE DA SUBITO UN VERO PIANO DI EDILIZIA POPOLARE, CHIEDIAMO DIGNITA’ PER GLI INVISIBILI DELLE PROMESSE MAI MANTENUTE CI SIAMO STANCATI.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin