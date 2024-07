Home

Case popolari senza gas: 20 giorni di disagi in via Badaloni, Sorgente (M5S) fa incontrare i cittadini con Salvetti

27 Luglio 2024

Stella Sorgente, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Livorno, ha recentemente denunciato una grave situazione che coinvolge i residenti di un blocco di case popolari in Via Badaloni. Da oltre 20 giorni, questi cittadini sono senza gas, costretti a cucinare con fornellini elettrici e a fare docce fredde. Nonostante numerose sollecitazioni, la situazione non è ancora stata risolta.

Sorgente ha scritto immediatamente all’assessore Raspanti, che ha riferito che Casalp e ASA hanno effettuato un sopralluogo dopo una fuga di gas verificatasi il 3 luglio. Tuttavia, la situazione non era immediatamente risolvibile e si stanno ancora quantificando i costi dell’operazione.

Nel frattempo, i residenti sono riusciti a ottenere un incontro con il Presidente di Casalp, che ha spiegato loro l’iter necessario per ripristinare il gas. “Ho presentato un question time per il Consiglio comunale di ieri,” ha dichiarato Sorgente, “ma purtroppo il Presidente Caruso non lo ha accettato perché la situazione è troppo complicata per essere affrontata con un atto simile. Sarebbe stata meglio una interpellanza, ma in questo modo la discussione sarebbe stata rimandata a settembre.”

Nonostante l’ostacolo, Sorgente ha invitato i cittadini a partecipare comunque al Consiglio comunale, dove però l’assessore Raspanti non era presente. Tuttavia, i residenti sono riusciti a parlare con il sindaco, che ha fissato un appuntamento sul posto per giovedì prossimo.

“Spero di aver contribuito alla presa in carico di questo problema e, soprattutto, che venga risolto presto,” ha concluso Sorgente. “Anche questo significa stare in Consiglio comunale.”

La questione rimane critica, e i cittadini di Via Badaloni attendono con ansia una soluzione che restituisca loro una vita normale.

