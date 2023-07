Home

Casello di Vada, via pedaggio e barriera entro il 2025, la Regione si impegna grazie ai 5stelle

28 Luglio 2023

Casello di Vada, via pedaggio e barriera entro il 2025, la Regione si impegna grazie ai 5stelle

Barriera di Vada (LIvorno), Galletti (M5S): ”Via pedaggio e barriera: approvato l’emendamento che impegna la Giunta toscana a raggiungere l’obiettivo entro il 2025”

Firenze, 27 luglio 2023 – Casello di Vada, via pedaggio e barriera entro il 2025, la Regione si impegna grazie ai 5stelle

Approvato l’emendamento al Programma Regionale di Sviluppo 2021 – 2025 (PRS), presentato dalla Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle in Regione Toscana, Irene Galletti, e relativo alla soppressione della barriera di Vada (Rosignano Marittimo) e dell’abolizione del relativo pedaggiamento.

“Grazie all’approvazione del nostro emendamento la Giunta toscana si assume l’impegno formale di adoperarsi presso i soggetti competenti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la soppressione del pedaggio e della barriera posta al termine sud della Variante Aurelia, sulla SS1, nella località di Vada (LI). Il MoVimento 5 Stelle si è sempre opposto alla barriera e al progetto dell’autostrada Tirrenica, fin dal suo primo ingresso in Consiglio Regionale, indicando come soluzione la messa in sicurezza della SS1 e il mantenimento della gratuità della tratta. Con il risultato ottenuto oggi, dimostriamo ancora una volta la nostra coerenza politica e la determinazione nel rimanere saldi sulle nostre posizioni, a differenza del Partito Democratico, che solo in tempi più recenti ha cambiato idea.

Ricordiamo infatti che per anni, l’ex Presidente di Regione, Enrico Rossi, ha sostenuto con fermezza l’autostrada Tirrenica, considerandola una pietra angolare del suo governo regionale. Anche se un po’ di tiepidezza sul tema, da parte del Partito Democratico permane visto che il tema è comparso nel Programma Regionale di Sviluppo solo grazie al nostro emendamento.

E anche se oggi il Partito Democratico sembra essersi perfettamente allineato sulla nostra posizione, si nota ancora un certo tentennamento, e questo è in parte testimoniato dal fatto che il tema è stato incluso nel Programma Regionale di Sviluppo solo grazie al nostro emendamento.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.

