Caserma D’amico: nuova infermeria per il reggimento Tuscania, il 105° ANC dona una targa

22 Settembre 2023

Livorno 22 settembre 2023

Nel cortile della caserma “Gen. D. Giuseppe Amico”, alla presenza del Gen. D. Aldo Iacobelli, Comandante della Divisione Unità Mobili dell’Arma, si è tenuta la cerimonia per l’inaugurazione della nuova infermeria del 1º Reggimento Tuscania

Durante lo svolgimento della cerimonia il Presidente del Nucleo ed alcuni componenti del 105º ANC Di Livorno tra questi il Gen . B. Michele Tunzi , hanno consegnato al Comandante della 2ª Brigata Mobile dei Carabinieri al Gen. B. Stefano Iasson una targa contenente un messaggio di stima e gratitudine per la vicinanza al Nostro Nucleo105º Augurando al Gen Iasson un buon lavoro per il nuovo incarico che andrà a ricoprire , come Comandante della Regione Sardegna , in concomitanza .

Durante la cerimonia è stato consegnato al Gen.D. Aldo Iacobelli il creat rappresentativo del nostro Nucleo , e nel ringraziarci per il gentil pensiero ha avuto parole di stima per il nostro operato

