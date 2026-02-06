Caso cantiere Tre Ponti, l’intervento di Salvetti

Home

6 Febbraio 2026

Livorno 6 febbraio 2026

Vicenda a tre punti, l’intervento del sindaco Luca Salvetti:

“Il quadro è abbastanza chiaro, al di là di qualche strumentalizzazione social dei soliti noti, si sta parlando di un guaio legato ad un appalto perché un’azienda si vuole sfilare dalla realizzazione della parte finale dei lavori.

E’ un appalto della regione toscana con esecuzione e responsabilità del genio civile che non riguarda l’amministrazione comunale di Livorno nella sua applicazione, nel suo svolgimento e nel suo iter burocratico.

Questo è importante specificarlo ma i cittadini livornesi lo hanno capito. Poi c’è un secondo aspetto, il nostro pressing, la nostra voglia di vedere risolta la situazione.

Noi direttamente non possiamo intervenire ma la regione toscana sta facendo un lavoro veramente importante per risolvere velocemente e consentire alla città di accogliere il grande ponte che è già stato realizzato e che in questo momento è in Sicilia.

Il terzo elemento che volevo ricordare è che su questa vicenda, in queste ore, ci sono addirittura tre atti delle opposizioni, interpellanze o mozioni, che puntano a mettere in difficoltà il sindaco anche se l’amministrazione comunale in questo non c’entra niente.

Tutto questo mi lascia una grande soddisfazione, se l’opposizione punta su questo per attaccare il sindaco, ovvero su una cosa che riguarda la regione toscana e il genio civile e non noi,

vuol dire che il resto del lavoro non offre spunti per nessun tipo di contestazione.

E quindi…

…da forza la bontà del lavoro che noi abbiamo fatto in questa città, in questi anni”.