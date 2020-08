Home

Caso Covid in una discoteca della Versilia, oltre 550 rispondono all’appello dell’Usl

13 Agosto 2020

ASL Toscana nord ovest: ”Seven Apples”- ricevute già 550 segnalazioni di presenza.

Versilia, (Lucca) 13 agosto 2020 – sono già oltre 550 i ragazzi che hanno segnalato alla ASL la loro presenza al “Seven Apples” nella notte tra l’8 e il 9 agosto, molti anche da fuori regione e dall’area fiorentina.

La ASL ricorda che il 13 agosto è il temine ultimo per l’invio della mail in cui indicare come oggetto “seven apples” e fornire, oltre alle generalità, il numero di telefono e il luogo di residenza o di soggiorno temporaneo.

Come sempre accade quando si verifica un caso di positività al Covid o a qualunque altra malattia infettiva; l’igiene e sanità pubblica si muove sulla base delle informazioni fornite dalle persone coinvolte e con il criterio della progressività e proporzionalità.

Così è avvenuto anche nei giorni scorsi in seguito all’individuazione della positività della ragazza che ha frequentato la discoteca versiliese.

Anche in questo caso, per poter mettere in atto le misure idonee ad arginare il contagio, è partita l’indagine epidemiologica e, contemporaneamente; sono stati effettuati i riscontri e le relative verifiche per delineare la concreta situazione e il reale svolgimento dei fatti.

In base alle informazioni via via ricevute, è iniziata dapprima la ricerca dei contatti stretti avvenuti nei giorni precedenti la notifica di positività, tenendo conto dei giorni minimi di incubazione.

Inoltre, per evitare di creare inutili allarmismi, maggiormente possibili quando vi è il coinvolgimento di un numero elevato di persone; dopo le necessarie verifiche si è provveduto ad organizzare, in tempi rapidissimi, le modalità di effettuazione del test che si svolgerà a Pisa; Massa; Versilia e Lucca.

I tamponi verranno eseguiti nei drive through il 15 e il 16 agosto proprio per avere la garanzia che il risultato sia attendibile, visto il lasso di tempo trascorso dall’eventuale contatto.

L’episodio comunque dimostra quanto sia determinante che le persone coinvolte forniscano ai sanitari, fin da subito e in maniera completa:

tutte le informazioni relative ai contatti e ai luoghi frequentati, in modo che la piena collaborazione consenta di avere in tempi rapidi il quadro epidemiologico.

Di seguito si ricordano gli indirizzi mail ai quali inviare la segnalazione.

ASL Toscana nord ovest: sorveglianza@uslnordovest.toscana.it

Tutti coloro che invece si trovavano in discoteca ma sono residenti nella ASL centro possono scrivere a

malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toana.it o a giorgio.garofalo@uslcentro.toscana.it,

mentre i residenti nella ASL sud est possono contattare segreteria.dipprevenzionegr@uslsudest.toscana.it