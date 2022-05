Home

30 Maggio 2022

Caso Garante disabili e ristorante, Salvetti: “Controlleremo, pronti a impedire la linea del locale se confermata”

Livorno 30 maggio 2022

A seguito di quanto pubblicato sulla stampa dal titolo “Io disabile cacciato da un Locale”. Per i titolari è stato un malinteso, l’Amministrazione comunale ha emesso il seguente comunicato stampa:

In relazione all’episodio raccontato dal Garante della Disabilità Valerio Vergili circa un episodio accaduto al locale Pizzino all’Ippodromo, interviene il sindaco Luca Salvetti:

“L’episodio raccontato dal garante della disabilità Valerio Vergili con alcune frasi dei titolari della gestione del bar dell’Ippodromo ha dell’incredibile e, se confermato, è del tutto inaccettabile.

La frequentazione di un locale non può essere legata alla carta d’identità e non sono accettabili limitazioni per indirizzare la frequentazione ad un pubblico più o meno giovane.

L’Amministrazione ha chiesto immediatamente chiarimenti al gestore della struttura, se emergerà che si è trattato di un malinteso, basteranno le scuse a chiudere l’episodio.

Se così non fosse e venisse confermata una linea di gestione come quella paventata; l’amministrazione non potrebbe in nessun modo accettarla e si attiverebbe per impedirla con tutti gli strumenti a disposizione”.

