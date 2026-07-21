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Cronaca

Caso Joseph, dalla Prefettura: Il migrante lascerà il territorio comunale, sarà ospitato in una struttura di recupero e reinserimento sociale

Cronaca

21 Luglio 2026

Caso Joseph, dalla Prefettura: Il migrante lascerà il territorio comunale, sarà ospitato in una struttura di recupero e reinserimento sociale

Livorno 21luglio 2026 Caso Joseph, dalla Prefettura: Il migrante lascerà il territorio comunale, sarà ospitato in una struttura di recupero

Caso Joseph: il migrante lascerà il territorio comunale e sarà ospitato in idonea struttura. Determinante la collaborazione tra le Istituzioni e l’avvocata che lo assiste.

La Prefettura di Livorno comunica che, all’esito dell’intensa attività di coordinamento svolta nelle ultime settimane con tutte le amministrazioni interessate, è stata individuata una soluzione idonea per il cittadino nigeriano noto alle cronache come “Joseph”.

L’interessato è stato trasferito, d’intesa e con la piena collaborazione della sua avvocata, in una struttura situata al di fuori del territorio comunale di Livorno, dove potrà essere seguito attraverso un percorso personalizzato, adeguato alle sue specifiche esigenze.

La struttura individuata assicurerà il necessario supporto socio-assistenziale e sanitario, compresa la presa in carico da parte del SERD, nell’ambito di un progetto finalizzato a favorire un percorso di recupero, inclusione e reinserimento sociale.

Il risultato raggiunto è il frutto di un intenso lavoro di coordinamento promosso dalla Prefettura, che ha visto il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dell’Amministrazione comunale di Livorno, della Polizia Locale, dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e degli altri soggetti istituzionali interessati, ai quali il Prefetto esprime il proprio ringraziamento per la professionalità, la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nel conseguimento di questo importante risultato.

Il Prefetto Giancarlo Dionisi desidera inoltre rivolgere un particolare ringraziamento all’avvocata Guia Tani, legale del cittadino, che, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, ha rappresentato un interlocutore determinante per il raggiungimento della soluzione individuata.

«Questa vicenda dimostra che anche i casi più complessi possono trovare una soluzione quando prevalgono il senso delle istituzioni, il dialogo e la volontà di collaborare. I rimpalli di responsabilità non servono; al contrario, rischiano soltanto di rallentare il raggiungimento delle soluzioni e di creare ulteriori difficoltà.

Allo stesso modo, è importante che il dibattito pubblico sia sempre improntato a equilibrio, responsabilità e rispetto reciproco. È necessario evitare anche comunicazioni o narrazioni che possano alimentare tensioni o fomentare comportamenti aggressivi.

Le istituzioni continueranno a operare, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, con fermezza, equilibrio e nel pieno rispetto della legge, perché sicurezza, solidarietà e dignità della persona si tutelano soltanto attraverso una leale collaborazione istituzionale e il senso di responsabilità di tutti.»