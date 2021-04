Caso medico penitenziario, la ASL: “Avviata indagine, la direzione segue personalmente la vicenda”

Home

15 Aprile 2021

ASL Toscana nord ovest: proseguono gli accertamenti sul caso del medico responsabile della sanità penitenziaria.

Livorno 15 aprile 2021

La Asl interviene sulla vicenda nata da due email anonime indirizzate al direttore delle Sughere Carlo Mazzerbo; al responsabile Marco Garghella, al garante dei detenuti Marco Solimano; alla direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani; al direttore sanitario Luca Lavazza; alla responsabile Asl dei servizi penitenziari, Anna Santinami

In queste email vi sarebbe scritto che il medico responsabile della sanità penitenziaria del carcere di Livorno avrebbe vaccinato la moglie che non farebbe parte del personale penitenziario o di altre categorie autorizzate per la vaccinazione. Nelle email inviate, sarebbe stato allegato anche il consenso firmato per la vaccinazione

In relazione al caso del medico responsabile della sanità penitenziaria del carcere di Livorno, la ASL conferma che:

è avviata un’indagine specifica per ricostruire l’accaduto ed individuare eventuali responsabilità.

Una volta accertati fatti, valuteremo gli eventuali e conseguenti provvedimenti disciplinari previsti, salvo ogni altra valutazione.

La direzione aziendale, che segue personalmente il caso; ha dato mandato agli uffici competenti di acquisire tutti gli elementi utili

Tenendo conto della giusta attenzione dell’opinione pubblica su questo tipo di accadimenti; la Asl vuole formulare un parere il più rigoroso possibile.

