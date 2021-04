Home

16 Aprile 2021

Livorno 16 aprile 2021 – Caso Valerio, USB: “Non può entrare al lavoro, non riscuote e nessuna disoccupazione perchè di fatto non è licenziato”

Per il sindacato Usb Livorno, Valerio è: “un lavoratore interdetto dal piazzale in aspettativa non retribuita.

Valerio non può entrare al lavoro non può riscuotere lo stipendio e non può neppure prendere la disoccupazione perchè di fatto non è licenziato”

Ceraolo conclude: “Cecondo noi questo è inaccettabile .. Chiediamo la solidarietà di tutti perchè Valerio rientri al lavoro com’è giusto che sia”

Nel video, Ceraolo Asia Usb Livorno assieme a Valerio

