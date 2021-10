Home

12 Ottobre 2021

Casse di espansione: 1.6milioni subito a disposizione, la soddisfazione del PD e la stoccata alle opposizioni

Livorno 12 ottobre 2021

“Il Partito Democratico di Livorno, la Sezione E. Berlinguer Salviano La Leccia e i consiglieri Comunali espressione del territorio di Salviano (Ferretti Valerio e Sassetti Irene) manifestano la massima soddisfazione per la decisione della Giunta Comunale di completare le opere di sicurezza idraulica del quartiere di Salviano, ed in special modo delle casse di espansione sul Rio Maggiore, dette “di Magrignano”.

Il raggiungimento di questo obbiettivo è uno dei mandati che gli elettori ci avevano dato preferendoci chiaramente alle elezioni, ed è prioritario per l’amministrazione e per tutti quelli che come noi hanno vissuto drammaticamente cosa significhi non avere un territorio in sicurezza idraulica, pagando con ferite che proviamo a rimarginare con misure necessarie come il nuovo Piano di Protezione civile ed il completamento delle opere di sicurezza idraulica.

Questo passaggio arriva alla fine di un percorso iniziato con l’assunzione di impegni precisi da parte di questa Amministrazione, che ha agito fin da subito con un lavoro costante e puntuale di progettazione sia urbanistica sia di opere pubbliche che sono andate a completare la lottizzazione di Borgo Magrignano rendendo più decorosa e sicura la vita degli abitanti, in coerenza con la decisione di prendersi in carico direttamente la realizzazione della cassa di espansione mentre continuano le attività per la cessione delle opere pubbliche realizzate.

Così facendo si è potuto giungere all’approvazione del progetto esecutivo sul quale si sono poste le risorse finanziarie proprie per poter anticipare l’opera che vedevano l’opera inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche con una scadenza temporale ed una fonte di finanziamento utili in quella fase ad attendere il necessario progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento e mettendo a disposizione subito risorse per 1.6 milioni.

Tutto questo dimostra ancora una volta quanto siano state risibili le scenografiche proteste delle opposizioni, contraddistinte da retorica vuota e pretestuosa anche di fronte ad una tematica così importante che invece richiederebbe una diversa delicatezza nel rispetto delle preoccupazioni dei cittadini.

