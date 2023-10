Home

4 Ottobre 2023

Livorno 4 ottobre 2023 – Cassonetti e cestini: indicatori di aree dove lasciare i rifiuti sul marciapiede?

Livorno, la città dove i rifiuti si lasciano intorno ai cassonetti e ai cestini

Se pensate che i cassonetti della raccolta differenziata e i cestini dei rifiuti siano dei contenitori dove gettare i vostri rifiuti, vi sbagliate di grosso. In realtà, sono solo degli indicatori di dove lasciare i rifiuti, ovvero intorno a loro, sul marciapiede o in strada.

Almeno, questo sembra essere il pensiero di molti cittadini di Livorno, che non si fanno scrupoli di abbandonare sacchi di immondizia, resti di cibo, lattine e bottiglie ovunque, creando una situazione di degrado e insalubrità.

Un esempio lampante è quello di via dei Cavalieri, in pieno centro città, dove i cassonetti della differenziata sono circondati da montagne di spazzatura, che invadono il marciapiede e la carreggiata. Ma non è tutto: nella stessa via, c’è anche un cestino dei rifiuti che straripa dalla spazzatura organica di qualche abitazione. Intorno al cestino poi,” la strage”: cibo, lattine aperte, cartacce e chi più ne ha più ne metta (naturalmente tutto sul marciapiede).

Ma come è possibile che in una città civile e moderna come Livorno si verifichino questi episodi di inciviltà e maleducazione? Cosa spinge le persone a comportarsi in questo modo? Forse sono ignare delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti? Sono indifferenti al rispetto dell’ambiente e della collettività? Forse sono convinte che qualcuno venga a pulire al posto loro?

Qualunque sia la risposta, è evidente che c’è bisogno di un intervento urgente da parte delle autorità competenti, per sanzionare i trasgressori e sensibilizzare i cittadini all’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Solo così si potrà restituire a Livorno il decoro e la bellezza che merita

Di seguito un video e alcune immagini scattate una decina di minuti fa in via dei Cavalieri

