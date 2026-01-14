Home

Cronaca

Cassonetti incendiati alla Leccia: danno da 4mila euro, Aamps ripristina il servizio

Cronaca

14 Gennaio 2026

Cassonetti incendiati alla Leccia: danno da 4mila euro, Aamps ripristina il servizio

Livorno 14 gennaio 2026 Cassonetti incendiati alla Leccia: danno da 4mila euro, Aamps ripristina il servizio

Pronto intervento degli operatori di AAMPS/Retiambiente che in poche ore hanno garantito il ripristino ordinario del servizio di raccolta dei rifiuti

AAMPS/Retiambiente informa di essere intervenuta nelle prime ore di questa mattina in Via della Leccia a seguito di 2 incendi segnalati dalla Polizia Municipale, poi prontamente spenti dai Vigili del Fuoco, che nelle ore notturne avevano interessato le batterie di cassonetti per la raccolta dei rifiuti posti all’interno delle aree Casalp.

Complessivamente sono risultati danneggiati 12 cassonetti (7 per la carta-cartone, 3 per il multimateriale, 2 per l’indifferenziato) per un danno economico complessivo di circa 4.000 € per la cui copertura, come consuetudine in tali casi, l’azienda attiverà la denuncia assicurativa.

Autorizzati da Casalp gli operatori di AAMPS/Retiambiente sono prontamente intervenuti rimuovendo i contenitori danneggiati, pulendo e lavando l’asfalto con l’ausilio di un mezzo con pala gommata e una spazzatrice e avviando il materiale combusto al corretto smaltimento.

L’operazione si è conclusa alle ore 10.30 con la collocazione dei nuovi cassonetti permettendo il rapido ripristino del servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.