Cassonetti via Fiume: “la gente è sudicia”, rifiuti organici ovunque, fetore insopportabile (Video)
Livorno, 28 agosto 2025
Ancora degrado in via Fiume davanti alla Questura, “la gente è sudicia”
Per l’ennesima volta il cassonetto dei rifiuti si è trasformato in una discarica a cielo aperto; rifiuti organici riversati sul marciapiede e un odore nauseante che rende difficile il passaggio dei pedoni.
Una situazione che continua a indignare residenti e cittadini di passaggio, i quali si chiedono come sia possibile che il cuore della città versi in queste condizioni a causa di alcuni incivili che continuano imperterriti a fare il comodo loro