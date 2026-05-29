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Castagneto Carducci, i giovani spediscono le cartoline al futuro: tra sogni, speranze e paure inaugurata la panchina dell’ascolto

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29 Maggio 2026

Castagneto Carducci, i giovani spediscono le cartoline al futuro: tra sogni, speranze e paure inaugurata la panchina dell’ascolto

Castagneto Carducci (Livorno) 29 maggio 2026 Castagneto Carducci, i giovani spediscono le cartoline al futuro: tra sogni, speranze e paure inaugurata la panchina dell’ascolto

L’iniziativa, che prende spunto dalla Giornata nazionale dei minori, è promossa da Co&So e Cooperativa Convoi nell’ambito del progetto FLOWers. Si è svolta oggi allo Spazio Giovani Ilaria Leone a Donoratico

Una panchina come simbolo di ascolto e 100 cartoline scritte per raccontare sogni, paure e desideri al proprio sé adulto.

Così i giovani di Castagneto Carducci hanno sottolineato il valore dell’ascolto e del benessere psicologico degli adolescenti, durante un’iniziativa, oggi allo Spazio Giovani Ilaria Leone, che ha visto protagonisti ragazzi e ragazze, educatori e comunità locale, e che prende spunto dalla Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, che si celebra ogni anno ad aprile. L’appuntamento è stato promosso da Co&So e coordinato e gestito dalla cooperativa Convoi.

Dopo la presentazione delle attività dedicate ai giovani , sono state lette le cartoline al futuro, messaggi scritti dagli adolescenti che frequentano lo spazio Giovani e gli alunni della scuola secondaria di primo grado Luciano Bezzini, per raccontare al proprio sé adulto sogni, paure e speranze, parole intime e sincere che hanno restituito uno spaccato autentico del loro mondo interiore.

“Le cartoline al futuro sono uno strumento prezioso perché permettono ai ragazzi di esprimere emozioni e pensieri che spesso restano inespressi — spiega Claudia Calafati presidente di Co&So — Attraverso le panchine dell’ascolto vogliamo lasciare un segno visibile nelle comunità: un invito a fermarsi, ascoltare e riconoscere il valore della voce dei più giovani”.

Cuore simbolico della giornata è stata l’inaugurazione della panchina dell’ascolto, pensata come luogo concreto in cui fermarsi, dialogare e riconoscere il diritto dei più giovani a essere ascoltati. Un gesto semplice ma carico di significato, che richiama l’attenzione sull’importanza di costruire spazi accoglienti e relazioni di fiducia tra adulti e ragazzi.

“Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere iniziative capaci di mettere al centro il benessere psicologico e l’ascolto dei nostri ragazzi – dichiara Jessica Callaioli, Assessora alle politiche per i giovani del Comune di Castagneto Carducci -. Inaugurare questa panchina significa dire ai nostri adolescenti che il loro mondo interiore ci sta a cuore e che siamo qui per costruire insieme a loro quel futuro che oggi hanno provato a immaginare. Castagneto Carducci vuole essere un comune a misura di ragazzi, capace di offrire spazi fisici e mentali dove crescere in modo sereno e consapevole.”

L’ iniziativa rientra nel progetto FLOWers di Co&So, sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e sono affiancate dalla campagna “Non sono emergenza”, dedicata al benessere psicologico degli adolescenti: il progetto, avviato a settembre 2025 e attivo fino al 2028, mira a rafforzare il ruolo dei centri giovani come contesti in cui ragazze e ragazzi possano sentirsi ascoltati, valorizzati e protagonisti, contribuendo alla prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica.

Le attività del progetto FLOWers sul territorio di Castagneto Carducci sono gestite direttamente dalla Cooperativa Convoi.