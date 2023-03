Home

Castello Pasquini, 40mila euro di contributo per un’estate di musica. Online il bando

11 Marzo 2023

È online il bando per un’estate di musica al Castello Pasquini con un contributo di 40.000€

Fondazione Armunia lancia un avviso pubblico per realizzare una rassegna di concerti a Castiglioncello tra luglio e agosto negli spazi dell’ex tensostruttura, c’è tempo fino a lunedì 20 marzo alle 12.00

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno), 11 marzo 2023

Fondazione Armunia lancia un bando pubblico per la concessione del contributo economico di 40.000€, una tantum e a fondo perduto, a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di una rassegna musicale durante i mesi di luglio e agosto 2023 nel parco del castello Pasquini, a Castiglioncello (Li), area ex tensostruttura. In linea con gli obiettivi dell’Amministrazione di Rosignano Marittimo, tra i quali la ripresa delle attività economiche, turistiche e culturali del territorio, la Fondazione intende individuare un soggetto imprenditoriale, pubblico o privato, in grado di progettare, realizzare e gestire una programmazione artistica con almeno sei eventi di forte richiamo mediatico e di pubblico quali concerti, recital, spettacoli, che ospitino artiste e artisti di rilevanza, fruibili da spettatori di fasce d’età e gusti diversificati, che arricchiscano l’offerta turistica, culturale e di spettacolazione dal vivo del Comune di Rosignano e dell’intera zona. Per concorrere c’è tempo fino alle ore 12.00 di lunedì 20 marzo 2023, info su www.armunia.eu.

Il soggetto individuato dovrà farsi carico, a propria cura e spese, di tutti gli oneri connessi alla progettazione, realizzazione, promozione e gestione degli eventi oggetto di proposta, adempiendo a qualsivoglia prescrizione o ordinanza necessaria, occupandosi della logistica, degli allestimenti (palco, audio, luci, posti distanziati, ecc..), del personale di supporto, delle attrezzature utili, e di qualsiasi onere connesso con la buona riuscita dell’evento, nonché di tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle normative in materia di riduzione del contagio da Covid-19. Il progetto che risulterà assegnatario dovrà inoltre ottenere tutti i titoli abilitativi e/o nulla osta previsti per il pubblico spettacolo, rispettando gli oneri impositivi e contributivi, e assumendo integralmente la responsabilità gestionale e finanziaria dell’evento. Il contributo sarà erogato a conclusione della rassegna, a fronte di una rendicontazione in termini di spese effettivamente sostenute e documentate, numero fruitori della rassegna, numero artisti partecipanti, tipo di campagna di comunicazione attivata. L’assegnazione del contributo è subordinata alla realizzazione completa del progetto, come da proposta. Inoltre palco e sedute saranno concessi ad uso gratuito per le manifestazioni organizzate e gestite direttamente dal Comune e/o da Fondazione Armunia. Il soggetto affidatario potrà concedere l’uso del palco e delle sedute anche a soggetti terzi, concordandolo con la Fondazione.

Oltre al contributo economico, Fondazione Armunia metterà a disposizione del soggetto assegnatario a titolo gratuito un’area da attrezzare a spazio di spettacolazione (palco e sedute). La Fondazione garantisce inoltre la custodia e la vigilanza del Castello Pasquini e delle aree adiacenti, ha la responsabilità dei quadri elettrici, del servizio antincendio e sicurezza all’interno dei locali, si occupa di chiusura e apertura cancelli, della pulizia dei bagni esterni del Castello e, nelle giornate degli spettacoli, offre la disponibilità dei bagni interni, dei camerini al piano terreno e la pulizia degli stessi. Nei giorni di spettacolo saranno a disposizione tre tecnici specializzati, due addetti alle pulizie, l’allaccio e i consumi dell’energia elettrica per l’area spettacolo e per camerini e servizi igienici al piano terreno del Castello. Dopo la scadenza del bando, la commissione si riunirà, in seduta pubblica, presso la sede di Armunia Castello Pasquini il giorno 20 marzo 2023 ore 16,30 per l’apertura delle buste e il controllo formale della documentazione richiesta. I lavori della commissione proseguiranno a seguire, in seduta riservata, per l’analisi delle proposte e l’attribuzione dei punteggi. Su www.armunia.eu verrà poi pubblicata la graduatoria dei progetti.

Info

www.armunia.eu

armunia@armunia.eu

uffici 0586.754202 – 759021

mobile 348.7297097 – 342.5649383

